نائب محافظ البحيرة تشهد احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار

نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة، عاشور عمري وتحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم احتفالية بتلك المناسبة بالقاعة الكبرى بديوان الهيئة، حيث شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ الاحتفالية بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وخلال كلمتها بالاحتفالية نقلت نائب محافظ البحيرة لجميع الحضور تهنئة اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية وفوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2021 من خلال تجربة جامعة عين شمس بشركة هيئة تعليم الكبار حيث شاركت المحافظة في عدد من القوافل التنويرية الموسعة التي تم تنظيمها بقرية البريجات بمركز كوم حمادة تمهيدًا لإعلان القرية خالية من الأمية تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين هيئة تعليم الكبار وجامعة عين شمس وتم خلالها عقد امتحانات فورية لعدد 150 دارس من أبناء القرية.

كما استعرضت نائب المحافظ الجهود الكبيرة التي قامت بها محافظة البحيرة برعاية ودعم اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة خلال الثلاث أعوام السابقة لدعم جهود هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية والوصول إلى محافظة بلا أمية حيث انخفضت نسبة الأمية بنسبة تصل إلى 6 % خلال عام واحد فقط كما يتم عقد المجلس التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار بصفة دورية، بالإضافة الي دور الجامعة المتميز باعتبارها صرح علمي واعد وتفعيل البروتوكول الموقع مع الجامعة وكلية التربية بأن يقوم كل طالب بمحو أمية 5 دارسين كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج بالإضافة إلى فتح 4273 فصل تعليم كبار أمام الدارسين وفتح فصول محو الأمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تم توقيع عدد كبير من البروتوكولات مع العديد من الجهات للمشاركة في مجال محو الأمية، والذي أسفر عن ارتفاع كبير في نسب النجاح بعد تفعيل تلك البروتوكولات حيث وصلت نسبة النجاح بدورة يوليو 2021 إلى 84 % وهي نسبة مرتفعة جدًا، وكذا التوعية المستمرة و فتح الباب أمام دارسي محو الأمية لمواصلة مراحل التعليم الأعلى لخلق جيل من النماذج المضيئة على قدر من الوعي والمعرفة ليكون لبنة مجتمع قوي ومتماسك وكذا تكثيف الحملات التوعوية الإعلامية لحث وتحفيز المواطنين للالتحاق بفصول محو الأمية، والتعريف المستمر بآليات الإلتحاق بامتحانات الهيئة والتنسيق مع الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة للتوعية المستمرة على أهمية التعلم ومحو الأمية خلال اللقاءات الدينية، والإعلان عن مواعيد الإمتحانات بصفة دورية ومستمرة، وتعزيز دور التضامن الإجتماعي في المشاركة بالقضية من مبادرة " لا أمية مع تكافل " بالتنسيق مع برنامج (وعي) لمحو أمية مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.