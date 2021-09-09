إجراء 77 عملية جراحية للقلب لغير القادرين بالمنوفية

بتكلفة 2 مليون 926 ألف جنيه..

قال عادل درغام مدير جمعية خيرية بالمنوفية إنه تم الانتهاء من إجراء 77 عملية جراحية بالمجان بتكلفة 2 مليون 926 ألف جنيه، شملت عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية وتركيب دعامات وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الحالات بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية ميدانية للوصول إلى الأسر المستحقة الغير قادرين.

جدير بالذكر أنه تم بمحافظة المنوفية الشهر الماضي إجراء 44 عملية قلب مفتوح وغيرها من عمليات الجراحية بالقلب بالمجان ليصبح ما تم حتى الأن 77 عملية جراحية، تأتي هذه المجهودات استكمالًا لأنشطة الجمعيات الخيرية الطبية لغير القادرين على مستوى المحافظة.

ويتم ذلك فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي تحسين مستوي معيشة الأسر الأولي بالرعاية من محدودي الدخل والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم وبالتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية بالمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم.