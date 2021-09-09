الجامعة الإلكترونية الأهلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كليتي الحاسبات وإدارة الأعمال

تحتفل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، اليوم الخميس، بتخريج دفعة جديدة من طلابها من الحاصلين على درجة البكالوريوس بكليتي الحاسبات وإدارة الأعمال والحاصلين على درجات الدبلوم التربوي والماجستير من كلية الدراسات التربوية، بمقر المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

و يشهد حفل التخرج مجلس أمناء الجامعة برئاسة وحضور المهندس علاء فهمي رئيس مجلس أمنائها، والدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة، وعمداء كليات الجامعة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف كبير من اساتذة الجامعة، والمئات من أسر الطلاب ، وعدد من القيادات المهتمة بالعملية التعليمية، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

من جانبه قال رئيس الجامعة ، إن الجامعة فخورة دوما بطلابها وخريجيها ، فهم سفراء الجامعة في أعمالهم الخاصة ووظائفها المختلفة ، ومؤكدا أن التعليم المتميز الذي تقدمه الجامعة له دور كبير في النهوض بالمجتمع .

- إعداد الخريجين ليصبحوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل

وأشار "عبد السلام" إنه قد تم إعداد هؤلاء الخريجين ليصبحوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل ومؤهلين للتعامل مع التكنولوجيات المتقدمة بمهارات القرن الحادي والعشرين، لاعتماد نموذجها التعليمي على المزج بين عناصر التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد مع الدراسة وجهاً لوجه، في إطار نظام تعليمي متكامل، يجمع بين مميزات التعليم التقليدي ومميزات التعلم عن بعد باستخدام أحدث أساليب ووسائل تكنولوجيا التعلم الإلكتروني.

وتقدم بالتهنئة لطلاب الجامعة بمناسبة هذا اليوم الذي يعتبر نقطة فارقة في حياتهم، وطالبهم بمواصلة تلقى العلم لأن العلم بحر لا ينتهي، وأكد أن الجامعة أعطت للطالب كل ما يحتاج إليه لمواجهة تحديات سوق العمل لأن المقررات الدراسية في تطور مستمر، مشيرا إلى أن مصلحة الطلاب لم تتأثر في ظل جائحة فيروس كورونا لأن نظام الجامعة الذي يعتمد على التعلم الإلكتروني كان مستعداً لمواجهة الأزمة.