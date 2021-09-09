الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

برلماني عن توجيهات السيسي بتوصيل الغاز للبنان: لا يتأخر عن دعم الأشقاء

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد

ثمن الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة دعم الاشقاء فى لبنان وإمدادهم بالغاز، مؤكداً أن الواقع والتاريخ أكدا للرأى العام العربى والأفريقي والعالمى، بأن الرئيس السيسى لايتوانى لحظة فى تقديم اى دعم للأشقاء العرب والأفارقة ولجميع دول العالم .

وأشاد عبدالحميد، في بيان له، بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى كشف فيها عن أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة دعم الأشقاء في لبنان من خلال إمدادهم بما يحتاجونه من الغاز الطبيعى لتخطى الأزمة الحالية، وأنه تم وضع خارطة طريق للعمل على ضخ الغاز الطبيعى إلى لبنان في أقرب فرصة، وأن العمل سيتم على مسارين يتم فيهما مراجعة الجاهزية الفنية للبنية التحتية من خطوط وشبكات نقل الغاز وكذلك بعض بنود التعاقد السابقة.

وأثنى عضو مجلس النواب على حرص وزراء البترول والطاقة المصرى والأردنى والسورى واللبناني لمساعدة لبنان لتخطي محنة وتحدي الطاقة الذى يواجهه وبحث إعادة ضخ الغاز المصري عبر الأراضي الأردنية إلى لبنان ووضع خارطة للطريق لنقل الغاز المصرى للبنان ومراجعة الاتفاقيات والتأكد من جاهزية البنية التحتية وجاهزية خط الغاز ابتداء من مصر ووصولاً إلى لبنان والتأكد أن خط الغاز العربى الذى يعمل بكفاءة في مصر والأردن جاهز للعمل في لبنان.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بتأكيد وزير الطاقة اللبناني الدكتور ريمون غجر على أهمية التعاون الحالي مع الدول الشقيقة مصر والأردن وسوريا في قطاعات حيوية بلبنان مثل الكهرباء والوقود ونقل الغاز الطبيعى اللازم لتوليد الكهرباء، إضافة إلى تأكيده بأن لبنان سوف تستفيد من الغاز الطبيعى المصرى في توليد 450 ميجاوات كهرباء من معمل دير عمار الذى يعد المعمل الوحيد الجاهز للعمل بالغاز وأن التعاون كان قائماً في السابق ولكن تم إيقافه لأسباب قهرية وأن عودته ستعود على لبنان بالفائدة، موجهاً الشكر لدول مصر والأردن وسوريا والوزراء على سرعةالاستجابة.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، في مؤتمر صحفى بالعاصمة الأردنية عمان، عقب اجتماعه مع وزراء البترول والطاقة في الأردن وسوريا ولبنان، أمس، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة دعم الأشقاء في لبنان من خلال إمدادهم بما يحتاجونه من الغاز الطبيعى لتخطى الأزمة الحالية، وأنه تم وضع خارطة طريق خلال الاجتماع تنفذ خلال الأسابيع القادمة ومن خلال الفرق الفنية للعمل على ضخ الغاز الطبيعى الى لبنان في أقرب فرصة، مشيرا إلى أن العمل سيتم على مسارين يتم فيهما مراجعة الجاهزية الفنية للبنية التحتية من خطوط وشبكات نقل الغاز وكذلك بعض بنود التعاقد السابقة.

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