الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

الاسماك
الاسماك

تباينت أسعار معظم أنواع الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم الخميس، 9 سبتمبر 2021 ، وانخفض سعر البلطي 1 ليتراوح بين 22 - 24 جنيهًا للكيلو، وتراجعت ايضاً أسعار قشر البياض لتتراوح من 60 إلى 90 جنيها للكيلو، وارتفعت أسعار سمك الثعابين لتتراوح من 50- 230 جنيهًا للكيلو.

- أسعار السمك البلطي

• سمك بلطي "1" من 22 - 24 جنيهًا للكيلو

• سمك بلطي "2 " من 17 - 21 جنيهًا للكيلو 

• بلطي أسواني من 17- 37 جنيهاً للكيلو 

• فيليه بلطي من 30- 110 جنيهاً للكيلو ( بالطلب )

 - أسعار السمك البوري

• سمك بوري "1" من 65 – 75 جنيهًا للكيلو

• سمك بوري "2" من 50 - 60 جنيهًا للكيلو 

• سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو(طاولة خشب)

• سمك وقار 80- 100 جنيه للكيلو (طاولة خشب)

• سمك ( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيه للكيلو (طاولة خشب )

 

- أسعار سمك البياض

• قشر بياض من 60 - 90 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

• بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 90 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

• بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو( تكنا بلاستيك)

• سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

• سمك ثعابين 50- 230 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

- أسعار السمك (مرجان - بربون)

• مرجان " 1" من 32 - 42 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)

• مرجان "2" من 25 - 30 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب )

• مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو( كرتونة)

• بربون "1" من 40 - 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)

• بربون "2" من 32 - 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب )

• بربون مجمد 25- 35 جنيهًا للكيلو( كرتونة)

• سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو ( كرتونة)

• ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو( كرتونة)

• دنيس من 90 - 130 جنيها للكيلو( تكنا بلاستيك )

- أسعار الجمبري

• جمبري جامبو من 400 - 460 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )

• جمبري "1" من 300 - 360 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )

• جمبري "2" من 200 - 260 جنيهاً للكيلو ( طاولة خشب )

• جمبري "2" مجمد 85 - 165 جنيهًا للكيلو ( كرتونة )

• جمبري"3" من 90 - 170 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )

المأكولات البحرية السمك البوري يوم الخميس اسعار الاسماك اسعار السمك البلطي سعر البلطي سوق العبور بحيرة ناصر أسماك ماكو ثعابين الأسماك أسعار السمك البورى أسعار سمك البياض سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيه ا للكيلو سوق العبور اليوم سمك سردين مجمد أسعار الأسماك بسوق العبور بياض املس سمك ثعابين سمك شعور سمك بوري بلطي أسواني سمك وقار بور فلية بلطي

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