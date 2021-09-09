أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

تباينت أسعار معظم أنواع الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم الخميس، 9 سبتمبر 2021 ، وانخفض سعر البلطي 1 ليتراوح بين 22 - 24 جنيهًا للكيلو، وتراجعت ايضاً أسعار قشر البياض لتتراوح من 60 إلى 90 جنيها للكيلو، وارتفعت أسعار سمك الثعابين لتتراوح من 50- 230 جنيهًا للكيلو.

- أسعار السمك البلطي

• سمك بلطي "1" من 22 - 24 جنيهًا للكيلو

• سمك بلطي "2 " من 17 - 21 جنيهًا للكيلو

• بلطي أسواني من 17- 37 جنيهاً للكيلو

• فيليه بلطي من 30- 110 جنيهاً للكيلو ( بالطلب )

- أسعار السمك البوري

• سمك بوري "1" من 65 – 75 جنيهًا للكيلو

• سمك بوري "2" من 50 - 60 جنيهًا للكيلو

• سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو(طاولة خشب)

• سمك وقار 80- 100 جنيه للكيلو (طاولة خشب)

• سمك ( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيه للكيلو (طاولة خشب )

- أسعار سمك البياض

• قشر بياض من 60 - 90 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

• بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 90 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

• بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو( تكنا بلاستيك)

• سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

• سمك ثعابين 50- 230 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

- أسعار السمك (مرجان - بربون)

• مرجان " 1" من 32 - 42 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)

• مرجان "2" من 25 - 30 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب )

• مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو( كرتونة)

• بربون "1" من 40 - 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)

• بربون "2" من 32 - 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب )

• بربون مجمد 25- 35 جنيهًا للكيلو( كرتونة)

• سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو ( كرتونة)

• ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو( كرتونة)

• دنيس من 90 - 130 جنيها للكيلو( تكنا بلاستيك )

- أسعار الجمبري

• جمبري جامبو من 400 - 460 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )

• جمبري "1" من 300 - 360 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )

• جمبري "2" من 200 - 260 جنيهاً للكيلو ( طاولة خشب )

• جمبري "2" مجمد 85 - 165 جنيهًا للكيلو ( كرتونة )

• جمبري"3" من 90 - 170 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )