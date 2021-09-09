الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطع المياه عن شبرا وبهتيم بالكامل

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم بالكامل)، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 منتصف ليل غدٍ الجمعة الموافق 10- 09- 2021، وحتى الساعة الـ4 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 11 – 09 – 2021، وذلك لمدة 4 ساعات، نظرًا لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وعلى صعيد آخر .. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة  قطع المياه عن مناطق (الزهراء – المنيب – القصبجي – أرض البحر – جسر الكنيسة – الكنيسة – شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته – العمرانية الغربية – الطالبية الهرم – الكوم الأخضر – شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتي المريوطية الهرم – مشعل – شارع زغلول – شارع اللبيني – نزلة السيسي – نزلة البطران – كفر المنفي – كفر الجبل)، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ4  مساء غد الجمعة الموافق 10/9/2021، وحتى الساعة الـ10 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 11/ 9 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل وتخفيض خط مياه قطر 1200مم  القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية والمتعارض مع أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة . 
كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتشير المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، حيث يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

مياه الشرب الصرف الصحي محطة مياه الجمعة مستشفى مشروع مياه الشرب والصرف الصحي شبرا الخيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مطربين المهرجانات بسبب الضرائب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

مصادر بـ«الصحة»: الانتهاء من قوائم انتظار لقاحات كورونا للمسافرين

مصدر بـ«التعليم»: تقصي مصدر تسريب امتحان الديناميكا بعد التأكد من صحته

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9-9-2021

الحكومة: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من 9 محاصيل زراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات

وسط اشتباكات ووقوع إصابات.. الاحتلال يعتقل ابن شقيقة أحد الأسرى الهاربين