قطع المياه عن شبرا وبهتيم بالكامل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم بالكامل)، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 منتصف ليل غدٍ الجمعة الموافق 10- 09- 2021، وحتى الساعة الـ4 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 11 – 09 – 2021، وذلك لمدة 4 ساعات، نظرًا لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وعلى صعيد آخر .. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق (الزهراء – المنيب – القصبجي – أرض البحر – جسر الكنيسة – الكنيسة – شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته – العمرانية الغربية – الطالبية الهرم – الكوم الأخضر – شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتي المريوطية الهرم – مشعل – شارع زغلول – شارع اللبيني – نزلة السيسي – نزلة البطران – كفر المنفي – كفر الجبل)، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ4 مساء غد الجمعة الموافق 10/9/2021، وحتى الساعة الـ10 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 11/ 9 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل وتخفيض خط مياه قطر 1200مم القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية والمتعارض مع أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة .

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتشير المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، حيث يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.