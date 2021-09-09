اجتماع بالجامعة العربية للجنة المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران اجتماعا لها، صباح الخميس، برئاسة المملكة العربية السعودية والتي مثلها وزير الخارجية الأمير فيصل عبدالله بن فرحان؛ لمناقشة مستجدات وتطورات ملف الأزمة مع إيران والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتضم اللجنة في عضويتها السعودية (رئيسًا) وعضوية كل من "مصر والإمارات والبحرين" بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وعلى صعيد آخر، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها ليبيا خلال الآونة الأخيرة.

ورحب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان مساء اليوم، في هذا الإطار بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراتة، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا الخصوص باعتبارها جزءاً من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.

وحذرت الجامعة العربية من تكرار الاشتباكات المؤسفة التي وقعت خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبي على التفوق المحرز مؤخراً على كل الأصعدة.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكل الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكري الاجنبي بكل مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية.

ترحيب بإطلاق سراح السجناء

رحبت منظمات دولية وإقليمية بإعلان المجلس الرئاسي الليبي إطلاق مشروع المصالحة الوطنية لطي صفحة الصراع الأهلي الدائر في البلاد، وسط حالة من الترقب لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار السلطات القضائية الليبية بالإفراج عن الساعدي القذافي وأحمد رمضان مدير مكتب العقيد الليبي الراحل معمر القذافي و6 مسئولين آخرين في النظام السابق.