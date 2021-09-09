روسيا ترفع عدد غواصاتها المزودة بصواريخ «كاليبر» في البحر المتوسط

أعلن مصدر روسي مطلع في قطاع بناء السفن أن عدد الغواصات الروسية غير النووية من طراز "636.6" والمحملة بصواريخ "كاليبر" المجنحة في البحر الأبيض المتوسط ارتفع إلى خمس غواصات.

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس: "إن المجموعة الروسية في البحر الأبيض المتوسط تشمل حاليا 5 غواصات حاملة للصواريخ المجنحة من طراز "كاليبر - بي إل"، بينها 3 من أسطول البحر الأسود و2 من أسطول المحيط الهادئ".

وأضاف المصدر:" أن هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها رفع عدد هذه الغواصات في البحر الأبيض المتوسط إلى 5 غواصات"، مشيرا إلى أن 2 من هذه الغواصات تقوم حاليا بالعبور متجهتين من بحر البلطيق إلى المحيط الهادئ وتبقيان في قوام المجموعة العملياتية الدائمة للقوات البحرية الروسية في المنطقة لبعض الوقت.

ولفت المصدر إلى أن هذه الغواصات من مشروع "636.6" قادرة على إصابة هدف واحد بـ 30 صاروخا من طراز "كاليبر" دفعة واحدة.

وعلي صعيد اخر.. تصدرت غواصة "بلجورود" الروسية الحاملة للطوربيد النووي المسير تصنيف أطول الغواصات في العالم حسب ما أوردت صحيفة Forbes H I Sutton.

ويلعب طول الغواصة دورًا كبيرًا رغم أنه لا يعتبر من أهم مواصفاتها وتضمن التصنيف، حسب بوابة Covert Shore نحو 31 غواصة.

أما تصنيف أطول الغواصات الـ10 في العالم فيضم 9 غواصات روسية وبلغ طول غواصة "بلجورود" 178 مترا، ما يعتبر رقما قياسيا بين الغواصات.

وضمت القائمة القصيرة كذلك الغواصتين الروسيتين من مشروع "بوريه"بطول 176 مترا و170 مترا، غواصة "أكولا" بطول 175 مترا، غواصة "دلفين" بطول 167 مترا، غواصة "بودموسكوفي" بطول 174 مترا، غواصة "أورينبورج" بطول 166 مترا وغيرها من مشروع "كالمار"، الغواصات من مشروع "أنتاي" بطول 155 مترا.

وهناك غواصة أجنبية وحيدة في القائمة القصيرة وهي غواصة Ohio Class الأمريكية بطول 170 مترا.

وتضم القائمة الطويلة كذلك الغواصات الروسية من مشاريع "شوكا" و" ياسن"، باراكودا"، كوندور"، غواصة "فرجينيا" الأمريكية وغواصة "أفانجارد" البريطانية بطول 150 مترا، ثم تأتي غواصتان صينيتان بطول 97 و98 مترا.