بوتين ولوكاشينكو يبحثان التكامل في إطار دولة الاتحاد

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو محادثات في موسكو، يبحثان خلالها التقدم في عمليات الاندماج والتكامل في إطار دولة الاتحاد بين البلدين ومسائل تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية والوضع في أفغانستان.

وكانت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أعلنت في وقت سابق أنه من المخطط تبادل الآراء بين الرئيسين حول المشاكل الإقليمي، بما فيها الوضع في أفغانستان، وكانت روسيا وبيلاروس وقعتا في أبريل 1997 اتفاقية إقامة اتحاد بين الدولتين من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك.

وفي يناير عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا بيلاروس"، وذلك بعد تصديق برلماني البلدين على اتفاقية إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997. يُذكر أن آخر مرة التقى فيها الرئيسان، كانت في شهر يوليو الماضي في سانت بطرسبورج، حيث بحثا العلاقات التجارية والاقتصادية ومكافحة وباء "كورونا".

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.

