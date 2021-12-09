استعلم.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والكليات المتاحة

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 من أكثر الكلمات شيوعا عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي تصدرت القائمة البحثية في الساعات القليلة الماضية منذ إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وموعد المرحلة الثالثة والكليات الشاغرة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ثانوية عامة والدبلومات الفنية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي مؤتمرا صحفيا يوم الأحد الماضي أعلن خلاله نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وفتح باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية خلال الفترة من (8-12) سبتمبر الجاري إلكترونيا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ظل ظهور حالات إصابة بالسلالة المتحورة "دلتا بلس" من الفيروس القاتل خلال الموجة الرابعة.

وأكد عبد الغفار أن موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب مباشرة والتي تتم أيضا بشكل إلكتروني عبر الموقع الذي خصصته الوزارة للتنسيق.

رابط وخطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢١

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق بالشعبتين العلمية والأدبية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022) والتي تتلخص في:-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق الذي خصصته وزارة التعليم العالي لذلك (من هنا)

اختيار أيقونة تنسيق المرحلة الثالثة

كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة مجموع الطالب الحاصل عليه في الثانوية العامة

تحديد الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب ( علمي أو أدبي)

استخدام قائمة الكليات المتاحة للطالب وفقا للبيانات التي تم تسجيلها

تسجيل 72 رغبة في استمارة الرغبات

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موعد تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق

قائمة الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

يمكن تسجيل رغبات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية خلال موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 حيث يمكن تسجيل الرغبات من قائمة الكليات المتاحة وهي ( تربية فنية، آداب، حقوق، تربية موسيقية، تربية نوعية، سياحة وفنادق، والمعاهد العليا).