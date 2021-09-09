اليوم.. الأنبا بيسنتي يطيب جسد الأنبا برسوم العريان في ديره

أكد دير الأنبا برسوم العريان، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو، أن دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، يحتفل ببدء نهضة عيد نياحة القديس العظيم الأنبا برسوم العريان من يوم ٧ سبتمبر حتي يوم ليلة عيد الصليب المجيد ٢٦ سبتمبر، وتنتهي الاحتفالات بقداس عيد الصليب المجيد يوم الأثنين ٢٧ سبتمبر صباحا.

وأضاف الدير، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية “فيس بوك”: "الدير مفتوح يستقبل الأحباء الزوار طالبين البركه والصلاة، من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، مع الاحتفاظ بالشروط الاحترازية من كمامات وتباعد وعدم ازدحام".

وتابع:"سيتم تطبيب جسد القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بيد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير الأنبا برسوم، اليوم الخميس ٩ سبتمبر بديره العامر الساعة الخامسة مساء، والدعوة عامة لنوال البركه".

ونوه إلى أن الدير يستقبل التبرعات في الأماكن الخاصة بالتبرع، وهي مكتب التبرعات بكنيسة الدير، ومكتب سكرتارية الدير، مع الالتزام باستلام إيصال التبرع.

