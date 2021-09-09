الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الأنبا بيسنتي يطيب جسد الأنبا برسوم العريان في ديره

الانبا بيسنتي
الانبا بيسنتي

أكد دير الأنبا برسوم العريان، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو، أن دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، يحتفل ببدء نهضة عيد نياحة القديس العظيم الأنبا برسوم العريان من يوم ٧ سبتمبر حتي يوم ليلة عيد الصليب المجيد ٢٦ سبتمبر، وتنتهي الاحتفالات بقداس عيد الصليب المجيد يوم الأثنين ٢٧ سبتمبر  صباحا.

وأضاف الدير، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية “فيس بوك”: "الدير مفتوح يستقبل الأحباء  الزوار طالبين البركه والصلاة، من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، مع الاحتفاظ بالشروط الاحترازية من كمامات وتباعد وعدم ازدحام".

وتابع:"سيتم تطبيب جسد القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بيد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير الأنبا برسوم، اليوم الخميس ٩ سبتمبر بديره العامر الساعة الخامسة مساء، والدعوة عامة لنوال البركه".

ونوه إلى أن الدير يستقبل التبرعات في الأماكن الخاصة بالتبرع، وهي مكتب التبرعات بكنيسة الدير، ومكتب سكرتارية الدير، مع الالتزام باستلام إيصال التبرع.
 

الانبا بيسنتي اسقف حلوان والمعصرة الانبا بيسنتي الانبا بيسنتي رئيس دير الانبا برسوم الأنبا برسوم العريان الانبا برسوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9-9-2021

شكري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وفلسطين مستجدات ‎القضية الفلسطينية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 9-9-2021

إصابة والد «أجدع طفلة في مصر» بكورونا ونقله للعناية المركزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات

وسط اشتباكات ووقوع إصابات.. الاحتلال يعتقل ابن شقيقة أحد الأسرى الهاربين

جامعة القدس تنظم مسيرات ووقفات احتجاجية تنديدًا باعتداءات الاحتلال على المؤسسات التعليمية