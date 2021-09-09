إحباط تهريب طائرة لاسلكية وتلسكوب ومستحضرات تجميل بجمارك سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة محمد الشاذلي، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من إحباط 11 محاولة تهرب جمركي جمركي لطائرة لاسلكية وتلسكوب وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة وعدد من الأجهزة الطبية بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبحسب بيان، تبين أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة أحمد رشدي مدير إدارة الحركة تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لعدد 11 راكبًا قادمين من السعودية والكويت والإمارات، وبتفتيشها تم ضبط 2008 قطعة ملابس جاهزة جديده وطائرة لاسلكية مفككة و8 بطاريات للطائرات اللاسلكية وتلسكوب و42 جهاز لقياس ضغط كهربائي و8 أجهزه طبية متنوعة و152 عبوة أدويه بشرية متنوعة و5098 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .



ونفذ عملية الضبط لجنة من موافي محمود، والحسيني سيد، ومحمود سراج، ومحمد عادل، ومحمد جمال، وعلاء يونس، ومحمد فرج، وأحمد حجازي، ومحمد مصطفى، وسيد علي، وعبدالله مصطفى، وحاتم حسنين، وعبدالرحمن حمدي مأمورى الحركة، وأسامه هويدي، ومصطفى الحسيني، وأحمد عاشور مشرفين الحركة، ومحمد عبدالغني وأحمد سعيد مأموري التعريفة، وأيمن بهجات مدير التعريفة، ومحمد إسماعيل عبيد مدير المكافحة، ومحمد فتوح مدير مجمع الوارد.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و675 ألف و527 جنيه.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لجمارك البحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 11 محضر ضبط جمركي.