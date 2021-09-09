جنوب القاهرة يناقش حلول التصالح في البناء بحضور سكرتير عام المحافظة

عقد لقاء موسع بالمنطقة الجنوبية، بمحافظة القاهرة، برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم ومشاركة كلًا من اللواء محمد حنفى السكرتير العام لمحافظة القاهرة والمهندس نقيب مهندسي محافظة القاهرة ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومهندسي نقابة المهندسين المتعاونين مع الأحياء لإنهاء الملفات المقدمة بالتصالح في الأبنية.

اجتماع نائب محافظ القاهرة والسكرتير العام

وتم خلال اللقاء، مناقشة عدة محاور هامة بشان التصالح على مخالفات البناء وقد تضمن النقاش، عرض عدد الملفات المقدمة لاحياء المنطقة خلال الفترة المنصرمة بالإضافة لمناقشة عدد الملفات التي تم الإنجاز فيها بشكل نهائى.



اجتماع نائب محافظ القاهرة والسكرتير العام

وتبادل الحضور الآراء والأفكار بشأن العقبات التى واجهت المعنيين فى اتمام بعض ملفات التصالح، والسعي لإيجاد حلول جذرية لها ليس للانتهاء منها فقط وعدم تكرارها مرة أخرى مما يفيد فى إنجاز عملية تنفيذ الإجراءات للتسهيل على المواطن، وعدم تكرار ذات العقبة.

وأكدت نائب المحافظ على أنه جارِ السعي وبذل الجهود وتكاتف الجميع لتذليل أي عقبات تذكر كما أكدت على استمرار التواصل فيما بين جميع الأطراف بشكل دائم وتم الاتفاق على استمرار عقد هذا اللقاء بشكل دوري.

اجتماع نائب محافظ القاهرة والسكرتير العام

وأشارت، عبدالمنعم، إلى أهمية الرقابة المستمرة ورصد المخالفات ومتابعة ملفات التصالح وأنه بغير رقابة صارمة أو حساب رادع سيبقى قانون البناء الموحد حبرًا على ورق وستضيع جهود الجميع وأنه فساد ينبغى مواجهته.

كما اكدت، المنهدسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على السعي وتحقيق الانضباط في عملية البناء ومنع أوجه الفوضى والتعدي على أملاك الدولة حق الشعب المصري، باعتبار أن البناء المخالف يؤثر على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمة له.

وفى نهاية اللقاء أكدت على أن المنظومة التى تننتمي إليها تهدف فى المقام الأول على مرعاة مصالح المواطن ورفع أي معانة عن عاتقه.