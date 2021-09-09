الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

وزير التموين ... الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بمعارض اهلاً مدارس والتخفيضات الموجودة بها لصالح الأسرة المصرية

وزير التموين: الرئيس يولى اهتماما كبيرا بمعارض أهلاً مدارس

وزير التموين
وزير التموين

أكد  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض أهلاً مدارس التي ستقام تحت رعاية رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ستشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن الثلاثين فى المائة. 

وكشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن  وجود مقترح لوضع خطة سنوية لتوقيتات إقامة المعارض وأشار إلى إنه سيتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حتى تكون هناك رؤية متكاملة لتطوير وإقامة المعارض داخل وخارج مصر.  

وأكد الدكتور على المصيلحي  أن عدد العارضين فى المعرض سيصل إلى 210 عارض على مساحة تصل إلى 3000 م2 ، وأشار الدكتور على المصيلحي  خلال لقائه بالعارضين  بالوزارة أن المعرض الرئيسي سيكون بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر وسيكون فى الفترة من السادس عشر من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر مشيراً إلى مشاركة اغلب  شعب الاتحاد العام للغرف التجارية وهى شعبة الادوات الكتابية والمدرسية وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية وشعبة الملابس الجاهزة وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد الدكتور على المصيلحي أن المعرض سيشمل كل احتياجات طلاب المدارس فى أقسام وتشمل (أدوات مكتبية وكتابيه والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة الى الادوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلى).

وخلال اللقاء أكد  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام بتلك المعارض باعتبارها إستراتيجية تستهدف بها الدولة التخفيف عن المواطنين فى المناسبات مشيراً إلى أن توجيهات فخامته تقضى بنشر تلك المعارض فى كل المحافظات وبالمراكز وكذلك المدن ، وأضاف  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيق بين السادة المحافظين والغرفة التجارية بكل محافظة لتحديد الاماكن لإقامة معارض بغالبية محافظات الجمهورية، وبنهاية كلمته أثنى السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تعاون الاتحاد العام للغرف التجارية فى اقامه تلك المعارض سواء بالمعرض الرئيسي أو بالمعارض الفرعية بالمحافظات مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي فى النهاية لصالح المواطن الذي يستفيد من التخفيضات الموجودة بتلك المعارض.

وأشار  احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير أن المعرض هذا العام سيكون نموذج جيد ومتنوع كالمعارض التي تمت فى الاعوام السابقة من حيث التخفيضات وكذلك الجودة، وأكد كمال أن فكرة اقامه المعارض فى مكان واحد توفر كل احتياجات المواطنين وتوفر علية عمليات الانتقال من مكان لأخر، كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا، والتأكيد على ارتداء الكمامات وكذلك قياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك فى أروقة وأجنحة المعرض المختلفة.

وزير التموين يشاركون فترة مختلفة مدينة نصر الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولى مشروع واحد يول الدكتور مصطفى مدبولي أحمد ارض المعارض الغرفة تاب المحافظات الثلاثين جاهزة التجار جاره رئيس مجلس الوزراء الاسرة المشروعات رئيس الوزرا الملابس الجاهزة المتوسط بالمحافظات ارتداء الكمامات تحاد الصناعات شعبة الجلود شعبة الملابس الشركة القابضة تفشي وباء كورونا الاتحاد العام للغرف التجارية التموين والتجارة أهلا مدارس

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