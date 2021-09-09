تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 9-9-2021

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس الموافق 9-9-2021 طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا، وأن يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء ليلا.



كما يتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتوجد فرصة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ) على فترات متقطعة (30: 40% تقريبا) .



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة و يكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 34 26

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 25

السلوم 30 23

سيوة 36 24

بورسعيد 32 26

دمياط 31 26

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 26

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 20

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 31 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبوسمبل 43 28

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 42 29

أبو رماد 41 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27