الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ارتفاع عدد وفيات إعصار إيدا فى لويزيانا إلى 26 شخصا

إعصار إيدا
إعصار إيدا

أعلنت السلطات في ولاية لويزيانا الواقعة جنوبي الولايات المتحدة يوم ، ارتفاع عدد القتلى جراء إعصار إيدا المدمر.


ووفقا للأرقام الرسمية فإن هناك الآن 26 حالة وفاة مؤكدة في لويزيانا بعد أن كانت 15 حالة .


وذكرت وزارة الصحة في لويزيانا في بيان لها أمس الأربعاء،أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم حتى يوم الاثنين بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائى المرتبط بالعواصف، بينما لقي شخصان آخران حتفهما بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون .


وبسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بعد العاصفة، لم يتمكن مئات الآلاف من الأشخاص من استخدام مكيفات الهواء بالرغم من حرارة الصيف المرتفعة. كما استخدم العديد منهم مولدات كهربائية، مما يشكّل خطرا بالتسمم بأول أكسيد الكربون حال انعدام التهوية الكافية.


وضرب إعصار إيدا جنوب غرب مدينة نيو أورلينز في 29 أغسطس كإعصار خطير من الفئة الرابعة قادم من خليج المكسيك.


وتسبب الإعصار في أضرار جسيمة. ولا تزال نحو 300 ألف أسرة تعاني من انخفاض التيار الكهربائي في الولاية.

وضرب الإعصار ولايات ألاباما ولويزيانا وميسيسيبي قبل أن تتوجه عواصفه شمالا الى نيويورك ونيوجيرزي وبنسلفانيا، ما أدى إلى إغراق أنفاق مترو مدينة نيويورك وشوارعها بالمياه.
وفي نيو أورلينز حرم نحو مليون شخص من الكهرباء بسبب الإعصار ولا تزال أجزاء من المدينة بدون تيار كهربائي أو مياه.


ومن جانبه، خاطب الرئيس الامريكي جو بايدن المتضررين من أيدا  أثناء زيارته لموقع الحادث خلال الفترة الماضية، بالقول "نحن جميعا في هذا معا. البلاد مستعدة لتقديم العون".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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