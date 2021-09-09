شهود عيان: عقار شبرا الخيمة المنهار قديم وبه تصدعات

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية وقوات الحماية المدنية، برئاسة اللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة الذى حضر بصحبة الجهات المعنية خلال وقت قليل من الحادث، من انتشال محاميين اثنين، الأول على قيد الحياة والثانية توفيت عقب استخراجها من أسفل العقار المنهار بمنطقة شبرا الخيمة.

وتبين أن الأول هو “مصطفى محمد” مصاب بعدة إصابات فى أنحاء الجسد، والثانية "صباح غنيم" لفظت أنفاسها عقب استخراجها من تحت الأنقاض، حيث كانا بصحبة المحامى "علاء الدين دبش" فى مكتبه بالعقار المنكوب والذى تم استخراج جثته عقب انهيار العقار بساعات قليلة.

ونجحت الجهود فجر اليوم الخميس فى انتشال المحامين الثلاثة، وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما تكثف الأجهزة جهودها للبحث عن ضحايا آخرين أو ناجين من جراء انهيار العقار.

وقال شهود عيان على عقار منطقة الإطفاء المنهار فى حى غرب شبرا الخيمة بدائرة قسم شرطة أول، إن العقار قديم وانهار في حوالى الساعة 7 مساء الأربعاء، وأن المنزل حدثت به تصدعات فى بداية الأمر وهرع سكانه إلى الخارج، إلا أن المحامى وزملاءه كانوا فى المكتب فى الطابق الأخير، ولم يسعفهم القدر فى الخروج من العقار قبل انهياره.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار قديم كائن بمنطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة دائرة قسم أول.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع انهيار العقار بإشراف اللواء هشام خشبة، سكرتير عام محافظة القليوبية، للعمل على سرعة انتشال الضحايا وتقليل حجم الخسائر البشرية.

وقال رئيس الحى إن العقار مكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، مشيرا إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

ولازالت قوات الإنقاذ والمعدات تبحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض، وانتقل فريق من النيابة العامة بقسم أول شبرا الخيمة لمكان الحادث وقامت بإجراء معاينة تصويرية للمكان.