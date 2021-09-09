الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: اهتمام حكومى بكبار السن

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك اهتمامًا واحترامًا حكوميًا بكبار السن والمسنين، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بالموافقة على 7 قرارات جديدة خلال اجتماعها الأسبوعي والذي يعتبر أبرزهم هو إصدار قانون حقوق المسنين.


وقالت القباج ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية مساء الأربعاء، أن القانون يطبق على المسنين الذين تبدأ أعمارهم من 60 عامًا فأكثر، وأصحاب المعاشات أيضًا الذين تبدأ أعمارهم من 65 عامًا.


وأشارت وزير التضامن الإجتماعي إلى أن المسن ليس مريضًا ومكانه ليس دور رعاية، موضحة أن المسن هو خلاصة الخبرة والمعارف والحكمة والمشاركة وهذا ما نؤمن به.


وأعلنت أن عدد المسنين في مصر يبلغ حوالي 7 ملايين مواطن، أي يمثلون ما يقرب 7% من سكان مصر، موضحة أن متوسط عمرهم حوالي 74 عامًا.
 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسنين لهم حق في الحماية الاجتماعية، إذا كان يعاني من مشكلة مالية ولا يوجد من ينفق عليه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

نقابة المعلمين: لن نترك حق المعلم ضحية بلطجى إسكندرية

اليوم.. «الصحة» تطلق قوافل طبية فى 14 محافظة

السعودية تطلب كشف الوثائق السرية حول هجمات 11 سبتمبر

التضامن: اهتمام حكومى بكبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات

وسط اشتباكات ووقوع إصابات.. الاحتلال يعتقل ابن شقيقة أحد الأسرى الهاربين

جامعة القدس تنظم مسيرات ووقفات احتجاجية تنديدًا باعتداءات الاحتلال على المؤسسات التعليمية