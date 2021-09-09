تشيلى: بدء تطعيم الأطفال بلقاح سينوفاك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل

قالت السلطات الصحية التشيلية، إنها ستبدأ في إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كورونا فاك" من شركة سينوفاك اعتبارًا من الأسبوع المقبل بعد موافقة الصين على الفئة العمرية.



وأوضحت وزارة الصحة أن تطعيم هذه الفئة العمرية من الأطفال سيبدأ يوم الإثنين، مضيفة أن تطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما سيُستأنف أيضا في هذا الوقت.



وذكرت الوزارة، في بيان تفصيلي بالجدول الكامل، إن بدء التنفيذ سيبدأ بالأطفال الذين يعانون من تشوهات في سن العاشرة والحادية عشرة.



وقالت باولا دياز وكيلة وزارة الصحة: "في الأسبوع المقبل سنعود إلى فئة عمرية اضطرت إلى الانتظار. وفي الفترة من الاثنين 13 إلى الخميس 16 سبتمبر، يمكن تطعيم جميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما في أيام محددة وفقا للتقويم الذي وضعته وزارة الصحة".



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.