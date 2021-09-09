الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تشيلى: بدء تطعيم الأطفال بلقاح سينوفاك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل

لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك

قالت السلطات الصحية التشيلية، إنها ستبدأ في إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كورونا فاك" من شركة سينوفاك اعتبارًا من الأسبوع المقبل بعد موافقة الصين على الفئة العمرية.


وأوضحت وزارة الصحة أن تطعيم هذه الفئة العمرية من الأطفال سيبدأ يوم الإثنين، مضيفة أن تطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما سيُستأنف أيضا في هذا الوقت.


وذكرت الوزارة، في بيان تفصيلي بالجدول الكامل، إن بدء التنفيذ سيبدأ بالأطفال الذين يعانون من تشوهات في سن العاشرة والحادية عشرة.


وقالت باولا دياز وكيلة وزارة الصحة: "في الأسبوع المقبل سنعود إلى فئة عمرية اضطرت إلى الانتظار. وفي الفترة من الاثنين 13 إلى الخميس 16 سبتمبر، يمكن تطعيم جميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما في أيام محددة وفقا للتقويم الذي وضعته وزارة الصحة".


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

زوجى توفى ولا أتحمل ألم الفراق.. «الإفتاء» هذا هو الدواء

انتشال جثة جديدة من أسفل عقار شبرا المنهار بالقليوبية

إعطاء 5.59 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات

وسط اشتباكات ووقوع إصابات.. الاحتلال يعتقل ابن شقيقة أحد الأسرى الهاربين

جامعة القدس تنظم مسيرات ووقفات احتجاجية تنديدًا باعتداءات الاحتلال على المؤسسات التعليمية