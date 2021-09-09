الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تأسف لما وصلت إليه العلاقات بين المغرب والجزائر

وزير الثقافة الموريتاني
وزير الثقافة الموريتاني

أعربت موريتانيا عن أملها في استئناف اتحاد المغرب العربي لعمله، وعبرت عن أسفها "للدرجة التي وصلت إليها العلاقات بين الشقيقتين الجزائر والمغرب".


وقال وزير الثقافة الموريتاني الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "العمل مستمر لإعادة العلاقات بين البلدين وجو الأخوة والود بين الشقيقتين وإحياء وبناء اتحاد المغرب العربي على أسس من التاريخ والأخوة والود".


وأضاف أن الرئيس الموريتاني تلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر وأن تاريخ الزيارة سيحدد بالطرق الدبلوماسية.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن بلاده تعرب عن أسفها لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر.
 

ودعا الصحاف- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- الجانبين إلى الارتكان لكل ما من شأنه تحقيق علاقات مستقرة، بعيدة عن التصعيد بما يضر مصالح البلدين، واعتماد السبل الدبلوماسية طريقًا للحل والجلوس على طاولة الحوار لحل الخلافات.
 

ومن جانبها،  ناشدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات عبرها للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها، بما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

 

وأعربت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، عن أسفها للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المغرب والجزائر، والتي تدهورت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة حرص الأردن الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة لمصالح جميع الأشقاء والقضايا العربية.

 

في سياق متصل، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، عقب إعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، ودعا البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

 

وقال مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة، إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقوداً على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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