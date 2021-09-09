ألمانيا تُسلم دفعة من لقاح كورونا لموريتانيا

تسلمت موريتانيا ليل الأربعاء/ الخميس بمطار نواكشوط الدولي دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في شكل مساعدة من ألمانيا لدعم جهود التطعيم ضد الجائحة في موريتانيا.



وسلمت المساعدة وهي عبارة عن 213 ألفا و600 جرعة من لقاح استرازينيكا سفيرة ألمانيا بنواكشوط "إيزابيل هنين" لوزير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف.



وتأتي المساعدة الألمانية ضمن مبادرة " كوفاكس" العالمية لمساعدة الدول النامية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.



وقالت السفيرة الألمانية لدى تسليمها للمساعدة، إن بلادها ستقدم 100 مليون جرعة ضمن هذه المبادرة وأنها تقف إلى جانب موريتانيا للتصدي لهذا الوباء.



وأوضحت أن هذه "أول دفعة تقدمها ألمانيا لموريتانيا عبر كوفاكس وأن بلدها سيقدم المزيد لبرنامج التطعيم الموريتاني".



وأضافت أن هذه المساعدة هي " تعبير عن تضامن ألمانيا مع موريتانيا لأن الرد على جائحة كورونا ومحاربتها يتطلب عملا جماعيا يشارك فيه الجميع ".



ودعا وزير الصحة الموريتانيين إلى اغتنام فرصة توفر اللقاحات للتطعيم، لافتا إلى أن وتيرة التطعيم في بلاده ضعيفة.



وأضاف أن نصف مليون شخص تم تطعيمهم وأن الهدف الإجمالي تطعيم مليونين وستمائة ألف شخص.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.