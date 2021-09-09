العاصفة الاستوائية ميندى تهدّد سواحل فلوريدا

أعلن المركز الأمريكي للأعاصير عن أنّ العاصفة الاستوائية "ميندي" التي تشكّلت الأربعاء في خليج المكسيك تهدّد سواحل ولاية فلوريدا.



وقال المركز إنّ عين العاصفة تبعد حالياً 150 كلم عن أبالاتشيكولا، المدينة الواقعة في شمال غرب فلوريدا، مشيراً إلى أنّه يتوقّع أن تصل ميندي إلى اليابسة في وقت لاحق من المساء ترافقها رياح تصل سرعتها إلى 75 كلم/ساعة.



وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن مرور العاصفة الاستوائية سيؤدّي إلى هطول أمطار غزيرة في أنحاء عدّة من فلوريدا وولاية جورجيا المجاورة.



من جهتها قالت وكالة إدارة الحالات الطارئة في فلوريدا إنّه "من المحتمل حصول فيضانات وأعاصير" من جرّاء العاصفة، مناشدة السكّان متابعة النشرات التحذيرية التي تصدرها السلطات.



وعلى الرّغم من أنّ فلوريدا ملقّبة بـ"ولاية الشمس المشرقة" إلا أنّها معتادة على مرور العواصف والأعاصير.



لكن مع ارتفاع حرارة سطح المحيطات، أصبحت هذه العواصف والأعاصير أكثر شدّة، كما يحذّر العلماء. وتشكّل هذه الظواهر خطراً متزايداً ولا سيّما على المجتمعات الساحلية.

ومن جهة أخرى، تعرضت مستشفيات فلوريدا لحالة من الاضطراب بسبب طوفان من مرضى كورونا، بينما يحارب حاكمها فرض إجراءات شاملة تتعلق بالصحة العامة.

وارتفع عدد المرضي البالغين الذين تأكد اصابتهم بمرض كوفيد- 19 في فلوريدا بنسبة 3.8 في المائة إلى رقم قياسي بلغ 12 ألفا و373، وفقا لوزارة الصحة الأمريكية وبيانات أجهزة الخدمات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونحو 40% من أسرة وحدات الرعاية المركزة يشغلها مرضى كوفيد- 19 بزيادة من 39% عن أمس.

وأعلنت نحو 15% من المنشآت البالغ عددها 261 أنها تواجه نقصا حادا في أطقم العاملين، وأن عددا مماثلا من المرافق من المتوقع أن يعلن عن نقص من هذا القبيل في غضون أسبوع.