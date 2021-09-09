أمسية ثقافية فنية جديدة ببيت الغناء العربى.. اليوم

يستأنف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بمقره الكائن بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، أمسية ثقافية فنية جديدة من أمسيات صالون (مقامات)، الذي يقيمه الصندوق بالإشتراك مع إذاعة البرنامج الثقافي، أمسية جديدة بعنوان: "عبده داغر- عبقرية الموهبة وحرفية الإبداع".

صالون (مقامات) إعداد الإذاعية دكتورة إيناس جلال الدين، فكرة الفنان الراحل محسن فاروق، ويستضيف الدكتورة إنعام لبيب عميدة المعهد العالي للموسيقي العربية السابقة حيث تتحدث عن مشوار "داغر" الفني وتأثيره على الموسيقى الشرقية والمصرية كرائد من رواد آلة الكمان فى مصر والعالم، كما يقدم عازف الكمان "محمد ظهير الدين"، وعازف العود "مدثر أبو الوفا" فقرات موسيقية من أعمال داغر.

ولد عبد الله مغاوري مصطفي داغر (عبده داغر) بمدينة طنطا بمحافظة الغربية عام 1936، عُزفت مؤلفاته الموسيقية بالعديد من المسارح العالمية، حصل علي الدكتوراه الفخرية من جامعة جنيف، حصل علي الجائزة الأولي في مهرجان الشعوب بهولندا عام 1999 وتم طبع موسيقاه من قبل الحكومة الهولندية

وقام "عبده داغر"، بعمل "لونجا" خاصة بالموسيقى العربية ولها تقاسيم لأول مرة منفصلة عن اللونجا الشرقية، كما أن مؤلفاته تُدرّس في المعاهد الغربية، وأنه تعمد كسر القوالب النمطية في النوتة الموسيقية كي تكون هناك "لونجا" خاصة بالمصريين تختلف عن اللونجا التركية، وقام" داغر" بتعليم نفسه الموسيقى والمقامات عن طريق السماع من المقرئين والمنشدين خلال صغره لفترات طويلة.

ــ أمسية جديدة لفرقة رضا بقبة الغوري

في سياق متصل يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع أيضا لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم أيضًا، حفل جديد لفرقة "رضا" للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاسنعراضية.

تقدم الفرقة أجمل تابلوهاتها الراقصة التي تعيش في وجدان الشعب المصري والعربي منها : العصاية ، الأقصر بلدنا، الموشحات، الاسكندراني، النوبة، تحيا، سماح النوبة،.. وغيرها من الرقصات .

يذكر أن فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا، بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقى على رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمى بمساندة أستاذ الهندسة الدكتور حسن فهمى.

وقدمت أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا، كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.

يشار إلى أن صندوق التنمية الثقافية، استطاع على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.. كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.