الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل الجناح المصرى فى معرض الدولى للسياحة والسفر

لقطة من الجناح
لقطة من الجناح

كشف  المهندس وليد حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة تنشيط السياحة، عن أن وزارة السياحة المصرية تشارك هذا العام بجناح في  المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين OTDYKH Leisure 2021  المُنعقد حالياً بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري، بجناح  مساحته 150 متر مربع بمشاركة (6) عارضين يمثلون عدداً من الفنادق العاملة بالسوق الروسي، بالإضافة إلى جناح شركة مصر للطيران.

 

وأضاف "وليد"، في تصريحات له، أنه  قد تم تصميم الجناح المصري بشكل متميز يعكس تنوع المنتج السياحي المصري ومستوحى من صرح المعابد المصرية القديمة، وقد تم تصميم المساحات بشكل مختلف للحفاظ على المسافة الآمنة بين الزائرين، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية.

 

وأعرب  إسماعيل عامر مدير عام السياحة الخارجية بهيئة تنشيط السياحة، عن تفاؤله بعودة حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، موضحاً أن الهيئة أعدت خطة عمل طموحة ومبتكرة لعدد من التصورات داخل السوق الروسي لزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا خلال الفترة المقبلة.

 

ومن المقرر أن يتم خلال المشاركة في هذا المعرض عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع أبرز وكلاء السفر وصناع القرار المتخصصين من رجال أعمال ومنظمي الرحلات السياحية والمسئولين الرسميين في روسيا ومختلف الجهات الدولية المشاركة، وكذلك مجموعة من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية مع أبرز وكالات الأنباء الدولية والصحف والقنوات التليفزيونية.


جدير بالذكر أنه يشارك بالمعرض هذا العام 780 عارضًا من 50 دولة تمثل كبريات الجهات العالمية المتخصصة في القطاع السياحي من فنادق، وشركات سياحة وطيران، وخدمات سياحية، ويتردد عليه نحو 65 ألف زائر سنويًا،
والذي يٌصنف بأنه من أكبر المعارض السياحية بروسيا، وتشارك مصر كدولة شريك للمعرض هذا العام.

 
وتقام فعاليات المعرض وسط تنفيذ إجراءات احترازية مشددة تتمثل فى التباعد بين الأجنحة المشاركة .

موسكو مصر للطيران هيئة تنشيط السياحة القطاع السياحي شركات سياحة الاجراءات الاحترازية

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وائل لطفي

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