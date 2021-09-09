اليوم.. افتتاح معرض «أول مرة» بمتحف الآثار بالإسكندرية

تفتتح في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس، بمكتبة الإسكندرية الدورة الخامسة عشرة لمعرض "أول مرة"، وذلك بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات، يستمر المعرض حتى 27 سبتمبر الجاري.

يأتي معرض "أول مرة" هذا العام تكملة لما بذلته مكتبة الإسكندرية طوال خمسة عشرة عامًا من دعم عدد كبير من المواهب الفنية الشابة، وذلك من خلال منحهم المساحة المناسبة لعرض تجاربهم الفنية بشكل مُركَّز، فأصبح معرض «أول مرة» قِبلة لمتذوقي الفن والمهتمين بمتابعة المواهب الشابة، يشاهده مئات من زائري المكتبة، كما يتيح المعرض للفنانين الشباب فرصة للاحتكاك المحلي، وظهورًا مميزًا على الساحة الفنية.

وتُقدِّم مكتبة الإسكندرية هذا العام نُخبة منتقاة من شباب الفنانين، كما توفر مساحة عرض أكبر من المعتاد في المعارض الجماعية، دعمًا للفنانين في تقديم أعمالهم المبشرة.

ويُشارك في هذه الدورة 13 فنان وفنانة من الإسكندرية وطنطا تتراوح أعمارهم من 24 إلى 35 عام، ويبرز هذا العام أيضًا جيل جديد من منسقي المعارض الشباب، ليكون معرض «أول مرة» معرضهم الأول أيضًا.

وفي سياق متصل، ينظم متحف الآثار، بالتعاون مع مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، في الثانية عشر من ظهر نفس اليوم، محاضرة بعنوان "أثر الفكر الحربي علي ثقافة مصر الإسلامية"، ويتحدث فيها الدكتور كريم حمزة، وذلك ضمن سلسلة محاضرات تاريخ مصر العسكري عبر العصور.

وفي السابعة والنصف من مساء نفس اليوم، تبث أونلاين محاضرة بعنوان: «الكتابات المشعة على العمائر المملوكية في مصر». يُلقي المحاضرة الدكتور محمد محمد مرسي علي، أستاذ الآثار والكتابات الأثرية الإسلامية المساعد، بقسم الآثار والحضارة، كلية الآداب، جامعة حلوان.

تُلقي المحاضرة الضوء على إبداع الفنان المسلم في استخدام الخط العربي كحلية زخرفية على العمائر المملوكية في مصر، ومن هذه الإبداعات ظهور ظاهرة الكتابات المشعة داخل العمائر المملوكية. والكتابات المشعة هي الكتابات المنفذة بانتظام داخل شكل دائري، وتمتد هامات الحروف بها باستطالة واضحة تجاه المركز لتبدو بشكل الشمس المشعة. وأحيانًا، يكتفي الفنان بانتظام الكتابة داخل الشكل الدائري دون استطالة الحروف، ويكون اتجاه الكتابة غالبًا إلى داخل الدائرة نحو مركزها، ليصبح مركز الدائرة الشمس، وهامات حروف الكتابات هي الأشعة، وقليلاً ما يكون اتجاه الكتابة إلى الخارج، فتصبح الدائرة نفسها هي الشمس، وهامات الحروف المتجهة للخارج هي الأشعة.



ولدت فكرة استضافة متحف للآثار داخل مجمع مكتبة الإسكندرية الثقافي حين تم اكتشاف عدد من القطع الأثرية الرائعة التي تعود للعصر الهيلينستي والروماني والبيزنطي، وذلك ضمن أعمال الحفر التي تمت قبل إقامة المكتبة في موقعها هذا.

ومتحف الآثار هو أحد المتاحف القليلة في العالم التي تعرض قطعًا فنية تم اكتشافها في نفس مكان عرضها. وقد تم افتتاح المتحف رسميًّا في 16 أكتوبر 2002.

وقد اختيرت مقتنياته بعناية لتعكس تاريخ مصر الثري والمتعدد الثقافات والممتد عبر الثقافات الفرعونية واليونانية والرومانية، والقبطية والإسلامية، مع التركيز على الإسكندرية والمرحلة الهيلينستية، ويحتوي المتحف على 1133 قطعة.

ــ عرض الفيلم المصري "أولاد العم"

كما تستقبل قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة لمكتبة الإسكندرية، في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس، عرض للفيلم الروائي الطويل، "أولاد العم"، وذلك ضمن عروض برنامج "أفلام السياسة والحروب"، وفي إطار فعاليات نادي سينما مكتبة الإسكندرية.

وفيلم "أولاد العم" من إنتاج عام 2009 وتبلغ مدة عرضه 95 دقيقة. الفيلم من بطولة النجم كريم عبد العزيز، شريف منير، مني زكي، كندة علوش، انتصار، إيمان، صبري عبد المنعم، ياسر علي ماهر.

وفيلم "أولاد العم" من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج شريف عرفة، وتدور أحداث الفيلم حول "سلوى" التي تكتشف بعد إنجابها طفلين، أن زوجها عزت عبدالحميد، ما هو إلا عميل للموساد الإسرائيلي، واسمه الحقيقي دانيال لافون، ويختطفها مع طفليه ويجبرها علي العيش في إسرائيل، حتى ظهور "مصطفى" أحد رجال المخابرات المصرية، والذي ينجح في تحريرها هي وأولادها وإعادتهم سالمين إلى وطنهم مصر.