الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الآثار تشارك فى المعرض الدولى للسياحة والسفر فى موسكو

رئيس هيئة تنشيط السياحة
رئيس هيئة تنشيط السياحة فى موسكو

كشف أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة تنشيط السياحة، عن أهمية المشاركة في المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين "OTDYKH Leisure 2021" المُنعقد حاليًا بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري، والذي يٌصنف بأنه من أكبر المعارض السياحية بروسيا.

 

 وتشارك مصر كدولة شريك للمعرض هذا العام، حيث أكد "يوسف" أن السوق  الروسي لة أهمية كبرى  بالنسبة للسياحة المصرية وخاصة بعد غياب مصر عن السوق الروسي على مدار 6 سنوات مضت وعودة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية.

 

وأضاف "يوسف" في تصريحات صحفية، أن توقيت المعرض لة أهمية في ظل إعلان عام التبادل الإنساني المصري الروسي (2021- 2022) والذي يشمل تنظيم أحداث وفعاليات على المستوى السياحي والرياضي والثقافي والفني في كلا البلدين، فضلاً عن أهمية العودة في المشاركة الفعالة في المعارض السياحية والأحداث الكبرى والهامة في روسيا.

 

وأشار يوسف إلى أن الهيئة قامت بالعديد من الفعاليات في هذا الإطار منها استضافة عدد من أبرز الإعلاميين والصحفيين من روسيا وبعض المدونين والمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، للقيام بالعديد من الرحلات التعريفية لزيارة المدن السياحية المصرية المختلفة والاطلاع على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها، كما أنه جاري العمل على تنظيم رحلات fam trips في الفترة المقبلة.

 

وقد حظي الجناح المصري في المعرض بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة وشهد إقبالاً ملحوظاً وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

 

وعقب المشاركة في مراسم الافتتاح الرسمي الذى يوم الثلاثاء 7 سبتمبر ، شارك يوسف في جلسة حوارية استعرض خلالها تطورات البنية التحتية السياحية وما تشهده مصر من مشروعات كبرى تصب في صالح قطاع الأعمال السياحي، كما  استعراض ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات احترازية وضوابط للسلامة الصحية، بجانب حرصها على تطعيم كافة العاملين بالقطاع.

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