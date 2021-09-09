وزير التعليم العالى: الدولة أنفقت 150 مليار جنيه لبناء جامعات جديدة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدولة المصرية انفقت 150 مليار جنيه لإنشاء جامعات جديدة، موضحا أن درجات القبول للكليات العلمية والرياضيات شهدت انخفاضا شديدا خلال العام الحالي، مضيفا أن نسبة انخفاض المرحلة الأولى للتنسيق بلغت 9%..

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن الجامعات الأهلية شهدت انخفاضا في مجموع القبول بها خلال العام الدراسي الحالي، وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم تخفيض التنسيق بجامعة الملك سلمان لتشجيع المواطنين على الإقامة في سيناء، موضحا أن الوزارة تحتاج تغير نمط الدراسة بالجامعات، مؤكدا أن هناك مبادرة رئاسية للحصول على منح دراسية بالجامعات الأهلية مدعومة من صندوق تحيا مصر.

وأشار الوزير إلى أن طموحات الوزارة في ملف البحث العلمي كبيرة، مضيفا:"في اجتماعنا الأخير مع الرئيس السيسي تحدث عن دور البحث العلمي في مجال الزراعة"، وأضاف عبد الغفار قائلا :"الرئيس السيسي استمع إلى كل تفاصيل استنباط سلالة جديدة وتحسين جودة البذور المصرية وكل ما يدور حول الزراعة الذكية والري الحديث"،

وتابع: "مصر في المركز 30 على مستوى العالم في النشر الدولي من بين 235 دولة على مستوى العالم، وعدد الأبحاث العلمية وأنواعها في تقدم مستمر داخل مصر"، وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار :"مازلنا نحتاج للكثير من التعاون مع قطاع الإنتاج والصناعة، وأن يكون هناك ثقة بين المنتجين والمصنعين والقطاعات التي تستفيد من البحث العلمي".

وشدد وزير التعليم العالي على أنه لن يدخل أي طالب للجامعة بدون الحصول على لقاح كورونا، مضيفا أن الدولة تخاف على الطلاب وأسرهم ومستقبلهم، وقال إن لدينا أماكن مجهزة داخل الجامعات لتسجيل الطلاب للحصول على لقاح كورونا، مضيفا أنه سيتم تطعيم أكثر من 80 ألفا من الطلاب الوافدين بالجامعات، وأكمل :"مش عايزين يكون عندنا دفعة الكورونا وعايزين كل واحد يستمتع بحياته ويروح ياخذ اللقاح"، موجها حديثه للطلاب قائلا :"أرجوكم متفوتوش الفرصة واذهبوا للحصول على اللقاح".

ولفت الوزير إلى أنه تم توفير اللقاح لجميع الطلاب بشكل مجاني لجميع الطلاب، موضحا أن التعامل داخل الجامعة من خلال كارت ذكي يثبت أن الطالب حاصل على لقاح كورونا، وقال نستهدف العام الدارسي الجديد بدون فيروس كورونا والجميع حاصل على اللقاح، متابعا أنه على الجميع أن يكون لديه وعي بخطورة الأمر والذهاب للحصول على اللقاح من خلال الوسائل المتاحة، وأشار إلى أن الحصول على اللقاح لن يمنع الإصابة بفيروس كورونا لكنه يقلل من حدة الإصابة والأعراض.

وأكد د. خالد عبد الغفار أن تواجد الجامعات المصرية على الخريطة الدولية أصبح حقيقة على أرض الواقع، مضيفا أن مصر والمملكة العربية السعودية ضمن أفضل جامعات العالم، منوها إلى أن جامعة أسوان الحكومية تفوقت على جامعات كثيرة، مشيرا إلى أن جامعة أسوان أصبحت ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم.