الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«المحامين» تعلن الحداد على 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا الخيمة المنهار

ضحية المنزل المنهار
ضحية المنزل المنهار المحامى علاء دبش

قررت النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية برئاسة النقيب مجدي حافظ، إعلان الحداد لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم  الخميس، على ضحايا حادث عقار شبرا المنهار من المحامين، حيث تقرر اقتصار العمل بمقرات النقابة على استخراج تحويلات العلاج فقط ووقف جميع الفاعليات التي كانت مقرره حدادا على أرواح أعضاء النقابة 3 محامين، هم: علاء دبش، ومصطفى محمد، وصباح غنيم 


ولازالت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة شبرا الخيمة وحي غرب شبرا تقوم بعمليات إزالة الانقاض والبحث عن ضحايا أو ناجين تحت انقاض المنزل المنهار والمعروف بـ"عمارة اللوكس" بعد قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة لحين الأنتهاء من رفع الانقاض


وواصلت نيابة شبرا الخيمة العامة أعمال المعاينة التصويرية للواقعة ومعاينة الجثتين اللتين تم استخراجهما من تحت الانقاض وأمرت بمناظرتهما اإستمرار البحث عن ضحايا في الحادث، وتبين أن العقار حدث له تصدعات قبيل الانهيار وهرع السكان لخارجه، بينما لم ينجح الضحايا الـ3 في الخروج واحتجزوا تحت الانقاض. 


وفى سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بفصل الكهرباء والغاز عن المنطقه وإخلاءالمنزل المجاور وعمل كردون أمني حول عقار شبرا الخيمة المنهار.

 

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار كامل لمنزل مكون من أربع طوابق بشبرا الخيمة وجود 3 مواطنيين تحت الانقاض، وأفادت  بعض روايات الأهالي عن أنه كان يوجدا عددًا  من الأفراد داخل المنزل أثناء الانهيار، فيما تجري الحماية المدنية عمليات البحث والتنقيب أسفل المنزل.

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا  بانهيار منزل فى شبرا الخيمة بجوار مطافي شبراالخيمة مكون من أربع طوابق، وأفاد بعض روايات الأهالي عن أنه كان يوجدا عددا  من الأفراد داخل المنزل.

 

وأكدت روايات الأهالي بوجود ٣ أفراد أسفل الانقاض، فيما تجري الحماية المدنية عمليات البحث والتنقيب أسفل المنزل، فيما تم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة وإخلاءالمنزل المجاور وعمل كردون أمني.

الحماية المدنية محافظة القليوبية نقابة المحامين شبرا الخيمة ضحايا مديرية أمن القليوبية رفع الانقاض عقار شبرا الخيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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