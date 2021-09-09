بعد مصرع 3 محامين بالحادث.. عمر هريدى يزور موقع انهيار عقار شبرا الخيمة

زار عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين برفقة محمد نجيب عضو المجلس، موقع انهيار عقار شبرا الخيمة، وذلك بعد تردد أنباء عن مصرع محامين داخل المبنى بعد انهياره.

وأوضح هريدي في بيان له: العقار المنهار يحتوى على مقر مكتب علاء دبش المحامى، وكان بداخله كل من مصطفى محمد عبدالرحيم المحامى و صباح صلاح غنيم المحامية وسكرتيرة المكتب.

وأشار إلى أنه تم استخراج جثمان المرحوم علاء الدبش وجارٍ العمل على رفع الركام واستخراج باقى الجثامين.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع النقيب العام وإحاطته بكافة الأحداث وتطوراتها، وقد أشار إلى تحمّل النقابة العامة لكافة مستلزمات ونفقات الجنازة وتخصيص إعانة مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث الأليم، وذلك بالتنسيق مع النقيب مجدى حافظ نقيب جنوب القليوبية المتواجد هو ومجلسه بموقع الأحداث منذ اللحظة الأولى للحادث، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وقيادات المحافظة، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.



فيما انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع انهيار عقار بشبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لبدء التحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.



وتبين أن الجثة التي جرى انتشالها من أسفل الأنقاض هي للمحامي علاء الدين محمد عبد الرحيم بيومى دبش 63 عامًا محامٍ وصاحب مكتب محاماة بالعقار والمعروف بعقار اللوكس، وجارٍ البحث عن ضحايا آخرين وتشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدى تأثير انهيار العقار عليها.



وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.



فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.



فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة، وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.