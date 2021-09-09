100 ألف شخص بلا كهرباء بولاية ميشيجان بسبب إعصار إيدا

تعرض أكثر من 100 ألف شخص، بولاية ميشيجان الأمريكية لانقطاع الكهرباء من جراء العاصفة التي ضربت الولاية الثلاثاء.



ووفقا لبيانات إحصائية عن البوابة الأمريكية للكهرباء على الإنترنت فإن أكثر من 106 آلاف شخص حرموا من الكهرباء اليوم بعد العاصفة الرعدية التي ضربت جنوب غربي الولاية.



ومن جانبها، قالت شركة " دي تي إي إينيرجي" الأمريكية للطاقة على موقعها الإليكتروني إن أكثر من 2000 من طواقمها من العمال منتشرون في الولاية للعمل على إصلاح الأعطال واستعادة الكهرباء لنحو 30 ألف عميل.



كما اضطرت بعض مدارس الولاية لإلغاء الدراسة بعد أن اقتلاع بعض الأشجار بها واستمرار انقطاع الكهرباء فيها.



وكان قد ضرب الإعصار ولايات ألاباما ولويزيانا وميسيسيبي قبل أن تتوجه عواصفه شمالا الى نيويورك ونيوجيرزي وبنسلفانيا، ما أدى إلى إغراق أنفاق مترو مدينة نيويورك وشوارعها بالمياه.

وفي نيو أورلينز حرم نحو مليون شخص من الكهرباء بسبب الإعصار ولا تزال أجزاء من المدينة بدون تيار كهربائي أو مياه.



ومن جانبه، خاطب الرئيس الامريكي جو بايدن المتضررين من أيدا أثناء زيارته لموقع الحادث خلال الفترة الماضية، بالقول "نحن جميعا في هذا معا. البلاد مستعدة لتقديم العون".



وأضاف أنه أمر باستخدام طائرات بدون طيار وأقمار اصطناعية عسكرية للمساعدة في مسح الأضرار وتسريع أعمال الإصلاح "المعقدة والخطيرة".



كما أمر باستخدام احتياطي النفط الأميركي لتخفيف نقص الإمدادات في المصافي، قائلا "رسالتي إلى سكان ساحل الخليج نحن هنا من أجلكم".