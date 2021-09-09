الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تحبط هجومًا حوثيًا باتجاه خميس مشيط

طائرة حوثية مسيرة
طائرة حوثية مسيرة

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط .


ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان عاجل للتحالف العربي في اليمن، إن "التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".


وأوضح البيان أن "الدفاعات الجوية السعودية تصدت لمحاولات المليشيا الحوثية بإطلاق المسيرات المفخخة وإنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة لحمايه المدنيين" .


وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز جرودنبرج.

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