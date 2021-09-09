كشف ملابسات تعذيب طفلة على يد جدتها بدمنهور

كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرض نجلته للتعذيب الجسدي من قبل جدتها لوالدتها، والتي " تتولى حضانتها عقب انفصاله عن زوجته".

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من «أحد الأشخاص– مقيم بدائرة المركز» بتعرض «كريمته – 3 سنوات» للاعتداء من قبل جدتها لوالدتها، والتي تقوم بحضانتها عقب انفصال والدتها ، و زواجها بآخر، مما أسفر عنه إصابة الطفلة بـ«حروق متفرقة بالجسم».



باستدعاء المشكو في حقها جدة الطفلة «ربة منزل - مقيمة بذات الناحية» ومواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وقررت أنه حال لهو الطفلة بالمنزل تعثرت قدمها وسقطت بإناء به مياه ساخنة؛ مما أدى إلى حدوث إصابتها، وأضافت بقيامها بإسعافها لدى إحدى الصيدليات بمحيط سكنها، وأعقب ذلك تسليمها الطفلة لوالدها لرؤيتها ولم يقم بإعادتها.