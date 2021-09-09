الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تدعو إلى المساواة فى توزيع لقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية المانحين والدول المشاركة في مرفق "كوفاكس" ومصنعي اللقاحات لإعادة تأكيد التزامهم في تقديم جرعات اللقاحات التي تعهدت بها، ومنع المزيد من التأخير في التوزيع وتسليم الجرعات حسب الجداول الزمنية المتفق عليها، وبما يسمح للبلدان المتلقية للجرعات بالتخطيط مسبقًا.

كما حثت المنظمة، الدول ذات التغطية العالية من التلقيح؛ لإعطاء الأولوية لكوفاكس وتقاسم الجرعات معه.

وعن توسيع وتسريع التبرعات بالجرعات أوضحت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد19 لاتزال مستمرة وتسببت بخسائر في الأرواح وتدمير سبل العيش وتعطيل الانتعاش الاقتصادي، وأن هناك طريقة وحيدة لأنهاء الجائحة ومنع ظهور متغيرات جديدة وعنيدة وهي الوصول المنصف للقاحات.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جميع الدول إلى اعتماد اللقاحات المعتمدة من المنظمة، مؤكداً أن اعتماد لقاحات دون غيرها يؤدي إلى الفوضي والتمييز.

وأشار إلى أن المنظمة ستطلق خلال الشهر الجاري خارطة طريق لدحر مرض التهاب السحايا، وهي أول مبادرة عالمية لمعالجة هذا المرض.

وتهدف خارطة الطريق إلى القضاء على أوبئة التهاب السحايا الجرثومي مثل الموجودة في الكونغو وخفض حالات الإصابة بنسبة 50 % وحالات الوفاة بنسبة 70 %، ودعم الناجين لمعالجة الإعاقة وتحسين نوعية الحياة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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