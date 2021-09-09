الحزن يخيم وجوه السكان المجاورين لعقار شبرا الخيمة المنهار (صور)

خيم الحزن على وجوه أهالي منطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء رفع الأنقاض للعقار المنهار وإنتشال الجثث والضحايا، حيث نجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ في إخراج جثمان لرجل ستيني يعمل بمهنة المحاماه كما أنهم مستمرون في العثور على باقي المفقودين كما تجمع الأهالي في محيط مكان الحادث وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول العقار المنهار .



وكانت منطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شهدت مساء اليوم، انهيار منزلا مكون من 4 طوابق.

عقار شبرا الخيمة المنهار

وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ والشرطة لسرعة استخراج الأهالي من العقار المنهار.

وتلقى اللواء سامي علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخطارا من غرفة العمليات بالحى، بورود بلاغ بانهيار عقار بجوار مطافي شبرا الخيمة، ووقوع مصابين داخل العقار المنهار.

عقار شبرا الخيمة المنهار

وعلى الفور توجهت قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان العقار المنهار والعمل على إخلاء المنطقة المحيطة، وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن العقار لبدء أعمال رفع الركام واستخراج المصابين من أسفله إلى المستشفى وإخلاء المنازل المجاور وعمل كردون أمني حولها.

وانتقل اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية واللواء هشام خشبة السكرتير العام بالقليوبية لموقع انهيار العقار السكني بشبرا الخيمة بالقليوبية.

عقار شبرا الخيمة المنهار

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة شخص من أسفل أنقاض عقار شبرا الخيمة المنهار ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وانتقل فريق من النيابة العامة، مساء الأربعاء، إلى مكان حادث عقار شبرا المنهار بقسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لبدء التحقيق في الواقعة، وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.