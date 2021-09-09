شباب كفرالشيخ يحققون نتائج مبهرة فى تصفيات أولمبياد الطفل المصرى

حقق طلائع مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، نتائج مبهرة فى تصفيات اولمبياد الطفل المصري وصعوده للمنافسة على مستوى الحمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن مسابقة أولمبياد الطفل المصرى "تصفيات على مستوى القطاع" التى أقيمت على ملاعب نادى دمنهور ومركز شباب الحرية ومركز شباب دمنهور أسفرت عن تصعيد 12 فريقا للألعاب الجماعية والفردية يمثلون 3 محافظات شملت "القليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ" إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، والتى ستقام فى شهر نوفمبر المقبل بالقاهرة، وتصعد إلى المنافسة على مستوى الجمهورية، فقد فاز فريق خماسي كرة القدم مركز شباب شباس عمير حاصلا على المركز الأول على مستوى القطاعات وصعد للتصفيات على مستوى الجمهورية من سن 12 إلى 14 سنة.



وأضاف عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، أن الفرق الممثلة لمحافظة كفر الشيخ فى ألعاب القوى والكاراتيه والمصارعة، قد صعدت، وتم إعلان فوز بطل مركز شباب كفر الشيخ فى ألعاب القوى عدو ١٠٠ متر بنين اللاعب أحمد إيهاب زكريا حسان وضمان الصعود للمنافسة على مستوى الجمهورية، كذلك صعود أبطال مركز شباب بيلا الفوز فى لعبة المصارعة اللاعب بكري عبد الرؤوف بكرى، واللاعب عمر محمد حسين عبد الفتاح، والصعود للمنافسة على مستوى الجمهورية، كذا فوز وصعود أبطال مركز شباب فوه لعبة الكاراتيه بنين وبنات وهم اللاعب أحمد محمد شاهين، واللاعبة ندى أمير شاهين، واللاعبة أسماء محمد أبو حليمة، كما حقق لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى للتايكوندو بمطوبس فوزًا غاليا فى لقاء شرس، أعلنت بعده لجنة التحكيم من قبل الاتحاد المصري فوز وصعود البطلة بشرى خطاب، والبطل محمد شوقي عمران.



وأكد الدكتور عزت محروس، أن أولمبياد الطفل المصرى تمثل نموذج محاكاة حقيقية لدورة الألعاب الأولمبية وتستهدف اكتشاف مواهب الطلائع وتنمية مهاراتهم من أجل صناعة أبطال قادرين على تمثيل مصر فى المحافل العالمية.

وتضم المسابقة عددًا من الألعاب الجماعية والفردية، منها ألعاب "كرة القدم والكرة الطائرة والسلة وتنس طاولة والجودو والسباحة وكاراتيه ويد وألعاب قوى ومصارعة"، مؤكدا أن دور مؤسسة الشباب والرياضة هو تكثيف الجهود لرفع مستوى النشء والشباب واكتشاف المواهب الرياضية بكافة القرى والمدن المختلفة.

وتنفذ أولمبياد الطفل المصري بإشراف محمد اللقاني، مدير إدارة الطلائع، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.