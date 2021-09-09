الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تستكمل حملتها الدعائية بالترويج عن محافظة مطروح

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

نشرت وزارة السياحة والآثار، أمس، مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة مرسى مطروح، وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالًا بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

محافظة مرسى مطروح

تقع محافظة مرسى مطروح على شاطئ البحر المتوسط، وتتمتع بالطبيعة الساحلية الخلابة، حيث تتميز بأجمل المناظر الطبيعية في العالم، وذلك بفضل مياهها الصافية النقية وشواطئها الرملية البيضاء مثل شواطئ عجيبة والغرام وكليوباترا وروميل والأبيض، كما يوجد بها واحة سيوة الشهيرة، والعديد من الأسواق التقليدية التي تجذب الزائرين والسائحين.

وتضم المحافظة عدة أماكن أثرية ومتاحف منها متحف العلمين الحربي، ومقابر الحرب العالمية الثانية بالعلمين،  ومتحفي مطروح القومي وكهف روميل، وقد قامت وزارة السياحة والآثار بالترويج لمحافظة مرسى مطروح، وذلك عبر هاشتاج #مصر #مطروح #حكايات من قلب مطروح #٢٧محافظة #يوم السياحة العالمي 
‏ #WorldTourismDay‏
#Tourism4InclusiveGrowth 
‏#WTD2021 
#Egypt  #27Governorates #GlimpsesOfEgypt 
#ExperienceEgypt 

 ومن بين أهداف الوزارة للحملة الدعائية لوزارة السياحة والآثار 

- التعريف بالمقومات السياحة والآثرية لـ27 محافظة من محافظات الجمهورية.

- نشر فيديوهات قصيرة عن مقومات  بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري.

- إبراز مكانة مصر المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية.

- استغلال صفحات وزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفيديوهات.

- الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر في العالم من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

- إطلاق الحملة  بما يقرب من ١٤ لغة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

- إثراء المحتوى الرقمى بالمقاصد السياحية المصرية لتحظى بأنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين.

يشار إلى أن  منظمة السياحة العالمية  قد شعار " السياحة لتحقيق نمو شامل" ليكون هو موضوع احتفالية عام 2021 بيوم السياحة العالمي فى السابع والعشرون من الشهر الجاري.

 

البحر المتوسط مطروح واحة سيوة مواقع التواصل الاجتماعي العلمين كليوباترا

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وائل لطفي

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