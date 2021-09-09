التعرف على الجثة الثانية المستخرجة من تحت أنقاض عقار شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من التعرف على شخصية الجثة الثانية التي تم استخراجها من تحت عقار شبرا المنهار، حيث تبين أنه ابن أخو صاحب الجثة الأولى علاء دبش المحامي، صاحب مكتب محاماة بالعمارة التي كانت تسمي عمارة «اللوكس»، ويرجح أنه كان متواجدًا معه في مكتبه وقت الحادث.

انتقلت لمكان حادث عقار شبرا المنهار النيابة العامة بقسم أول شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لبدء التحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.

ونعى نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور المحامي، على صفحته الشخصية «فيس بوك»، علاء دبش أول ضحايا حادث عقار شبرا المنهار.

وفى سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بفصل الكهرباء والغاز عن المنطقة، واخلاءالمنزل المجاور، وعمل كردون أمني حول عقار شبرا الخيمة المنهار.

فيما كشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار كامل لمنزل كون من أربع طوابق بشبرا الخيمة، وجود 3 مواطنيين تحت الانقاض، وأفادت بعض روايات الأهالي أنه كان يتواجد عددًا من الأفراد داخل المنزل أثناء الانهيار، فيما تجري الحماية المدنية عمليات البحث والتنقيب أسفل المنزل.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا بانهيار منزل فى شبرا الخيمة بجوار المطافي، مكون من 4 طوابق، وأكدت المعاينة روايات الأهالي بوجود ٣ أفراد أسفل الانقاض، فيما تجري الحماية المدنية عمليات البحث والتنقيب أسفل المنزل، وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور، وعمل كردون أمني.