الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد عدد من المشروعات بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء الأربعاء، عددًا من المشروعات التي  يجري  تنفيذها بمدينة طنطا، و تابع استكمال الأعمال بمنطقة محيط المسجد الأحمدي ومتابعة تجهيز مركز المراقبة الذي تم تزويده بأحدث الوسائل لنقل ما يحدث بمحيط مسجد السيد البدوي وذلك لتسجيل كافة المخالفات والتعديات. 

-  متابعة أعمال التطوير بكورنيش الغفران

 كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال هدم أحد البنايات المتعدية على حرم الطريق في بداية شارع طه الحكيم بجوار مجمع المحاكم وذلك لتوسعة الشارع،و تابع أعمال التطوير الحالية بكورنيش الغفران على طول امتداده من بدايته من الطريق السريع حتى سكة المحلة، حيث بدأت أعمال التطوير به ليصبح موازياً لكورنيش القاصد.

كما تفقد المحافظ شوارع سكة المحلة، الجلاء، البحر، النحاس ووجه برفع كافة الإشغالات بالشارع والمتعدية على حرم الطريق وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للسير عكس الطريق وعدم إتباع القواعد المرورية.

- غلق مقهى وورش لعدم الالتزام بالمواعيد 

وخلال الجولة تم غلق 2 ورشة لعدم التزامها بمواعيد الغلق الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية، وغلق مقهى لتعديها على حرم الطريق، و رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والعقيد إبراهيم كامل وكيل إدارة المرور.

وكان محافظ الغربية، قد افتتح مسجد الإحسان بقرية سندبسط مركز زفتى، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى والشيخ سيد عبد المجيد مدير مديرية الأوقاف بالغربية، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب, 

 وأشار "رحمي" إلى حرص الدولة على  تشييد وتطوير دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في مختلف مراكز المحافظة، موجهاً مدير مديرية الأوقاف بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء إقامة الصلوات والعبادات في كافة المساجد. 

 من جهته أشار مدير مديرية الأوقاف أنه تم إحلال وتجديد المسجد بشكل كلي على مساحة 450 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه|، من خلال الجهود الذاتية لأهالي القرية وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

وزير التنمية المحلية مشروعات مخالفات محافظ الغربية المخالفات التنمية المحلية حي ثان طنطا المرورية مسجد الأحمدي طارق رحمي حرم الطريق المخالفات والتعديات وزير التنمية

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وائل لطفي

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