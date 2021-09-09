الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية (صور)

التنسيقية تشارك في
التنسيقية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية

حضر اليوم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فعالية الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك للاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، حيث نقل المشاركون للهيئة خبراتهم وأفكارهم في ملف القضاء على الأمية.

واحتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع الهيئة بحصول مصر متمثلة في جامعة عين شمس على جائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام ٢٠٢١، بالمشاركة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

تأتي هذه المشاركة في أعقاب توقيع لبروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والهيئة بهدف توحيد الجهود للقضاء على الأمية في مصر.

وأكد ممثلوا التنسيقية خلال الفعالية على اهتمام التنسيقية بملف التعليم وخصوصًا ما يتعلق بمحو الأمية.

شارك في اللقاء من التنسيقية كل من النائب طارق الخولي، ومحمد حامد، ومؤمن سيد، وإسلام حمدي.

 

تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اليوم العالمي لمحو الأمية محو الأمية الهيئة العامة لتعليم الكبار

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