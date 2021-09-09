الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقي ينادي بالحوار السياسي والبعد عن الحرب لحل أزمة أثيوبيا

أثيوبيا
أثيوبيا

 يسعى الاتحاد الإفريقي إلى حل "سياسي" للحرب في منطقة تيجراي، شمال إثيوبيا، حيث أكد ممثله الأعلى لمنطقة القرن الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو في نيروبي حيث يحضر منتدى الثورة الخضراء الإفريقية حول الزراعة في القارة: "أعتقد أنه أينما كان هناك صراع أو حرب أو عنف، فهذا يعني أن السياسة قد فشلت"، وفقا لما نقلته إذاعة سويس انفو العالمي.

وقال الرئيس السابق، الذي حكم نيجيريا من 1999 إلى 2007، "لإنهاء الصراعات، ما يجب القيام به هو العودة الى الطرق السياسية والتفاوض وتنحية الحرب والاعتماد على الطرق السياسية والحوار.

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، في 26 أغسطس، تعيين أوباسانجو ممثلا ساميا للقرن الأفريقي كجزء من “حملة الاتحاد الإفريقي لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والحوار السياسي في جميع أنحاء العالم”.

وبحسب الاتحاد الإفريقي، فإن الرئيس النيجيري "سيكثف التزاماته مع جميع الفاعلين السياسيين وأصحاب المصلحة في المنطقة لضمان السلام والاستقرار الدائمين".

كانت قد بدأت الحرب في 4 نوفمبر الماضي، عندما شن  النظام الاثيوبي هجوماً على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي - التي حكمت المنطقة في ذلك الوقت - بعد تصاعد التوتر السياسي ورداً على هجوم على قاعدة عسكرية فيدرالية.

ومنذ بداية الصراع المسلح، لقي آلاف الأشخاص مصرعهم ونزح نحو مليونين داخليًا في المنطقة وفر ما لا يقل عن 75 ألف إثيوبي إلى السودان المجاور ، وفقًا لبيانات رسمية.

كما حذر برنامج الغذاء العالمي يوم الثلاثاء من أن قرابة سبعة ملايين شخص يواجهون "أزمة جوع" في شمال إثيوبيا بسبب حرب تيجراي التي امتدت إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

الاتحاد الافريقى تيجراي إفليم تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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