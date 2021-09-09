الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الداخلية المغربية»: ارتفاع نسبة المشاركين فى الانتخابات لـ50%

انتخابات المغرب
انتخابات المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء الأربعاء، ارتفاع نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت اليوم في عموم المملكة لأكثر من 50%، مع بدء عمليات فرز الأصوات.

 

وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في المغرب، الأربعاء، الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة، في انتخابات ثلاثية، تضمنت انتخاب أعضاء مجلس النواب، ومجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس الجهات.

 

فيما أعلنت وزارة الداخلية، في بيان مساء اليوم أن عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، انتهت اليوم بالنسبة لجميع مكاتب التصويت على الصعيد الوطني، في تمام الساعة السابعة مساء.

 

وأضافت الوزارة "بخصوص سير عملية التصويت، وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي تخص عددا محدودا من مكاتب التصويت، فإن عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة".

 

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 50,18% على المستوى الوطني، بحسب المعلومات الواردة من مختلف أقاليم ومقاطعات المملكة.                                                                        

 

وكشفت الداخلية المغربية عن أن الجهات الجنوبية للمملكة بسجلت نسبة مشاركة مرتفعة، حيث بلغت 58,30% على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، و63,76% في جهة كلميم واد نون و66,94% في جهة العيون الساقية الحمراء.

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