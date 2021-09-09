العنانى : الإجراءات الاحترازية ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع أعداد السائحين

استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، التدابير الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تتخذها مصر وتطبقها بكل دقة وصرامة لضمان سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، والتي يتم تحديثها بصفة دورية، بجانب حرصها على تطعيم المواطنين وكذلك العاملين بالقطاع باللقاحات المضادة للفيروس.

جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمته السفارة المصرية بموسكو على شرف وزير السياحة والآثار فور وصوله للعاصمة الروسية مساء الأربعاء، في إطار الزيارة القصيرة التي يقوم بها إلى روسيا والتي جاءت قبل نهاية أول شهر على استئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية بعد توقفها منذ نهاية 2015.

وحضر حفل الاستقبال ما يقرب من 65 مدعوًا من ممثلي كبار منظمي الرحلات والشركات السياحية الروسية، وشركات الطيران واتحادات الغرف السياحية في السوق الروسي.



وأضاف العنانى أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أعداد السائحين الوافدين من مختلف دول العالم لمصر منذ استئناف الحركة السياحة الوافدة لمصر وهو ما يدل على ثقة هؤلاء السائحين في المقصد السياحي المصري.

وتحدث الوزير عن ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية.

وأضاف أن مصر تعمل حاليًا على خلق منتج سياحي جديد يعمل على دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار تم أيضًا إنشاء متحفين للآثار في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى يستطيع السائح الاستمتاع بالأماكن الشاطئية المشمسة والطبيعة الخلابه صباحًا وزيارة هذه المتاحف ليلًا للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

كما تحدث الوزير عن الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات الى المقصد السياحي المصري والتي آخرها مد العمل بالأسعار الحالية المخفضة للوقود ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2022، بالإضافة الى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2022.

وأضاف أن مصر تقوم خلال الفترة الحالية بتطوير البنية التحتية السياحية من خلال العمل على افـتتاح فـنادق ومـنتجعات سياحية جـديـدة، مشيراً إلى أن هناك مدن سياحية كاملة جديدة يتم إنشائها في مصر لتكون مقصداً سياحياً يعمل طوال العام صيفاً وشتاءً مثل مدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة.

وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والاثار بما يتسق ورؤية مصر 2030.

