«بحوث الصحراء» يبحث وضع آليات لزيادة النشر العلمى فى المجلات الدولية

عقد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور حسام شوقي- نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، اجتماعا مع قادة المركز لمتابعة سير العمل وما تم تنفيذه من تكليفات سابقة.

وأوضح رئيس المركز أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كلف السادة رؤساء الشعب والأقسام بإدماج الأبحاث العلمية في البرامج التطبيقية، وقد نوه أيضًا بضرورة الإلمام بالمشكلات الفنية التى تواجه المحطات البحثية لوضعها في نقاط بحثية لبدء آلية التنفيذ، من خلال البحوث التطبيقية، كما أشار إلى أنه سيتم الاستعانة بالأساتذة المتفرغين للاستفادة من خبراتهم في البرامج البحثية.

وأشار الدكتور صفي إلى أنه لابد من وضع آليات لزيادة النشر العلمي فى المجلات الدولية لضمان حصول المركز على ترتيب متقدم فى التصنيف الدولى للجامعات والمراكز البحثية، من خلال إعادة تحديث اللائحة (الترقيات والتسجيلات)، والتيسير على الباحثين لدعم عملية نشر البحوث فى مجلات دولية، مع تحديث المجلة العلمية بالمركز، وأضاف دكتور حسام أن المركز بصدد تنفيذ 17 مشروعًا يمكن الاستفادة منها في كتابة أبحاث ونشرها دوليًا وفي إطار ذلك فإن المركز بصدد تنفيذ دورة تدريبية لتعليم الباحثين كيفية كتابة البحث لنشره دوليًا.

ومن ناحيتها الدكتورة فاطمة علي، رئيس شعبة البيئة بمركز بحوث الصحراء، قامت بعرض إنجازات شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة وقام رئيس المركز بمناقشة هذه الإنجازات والاستماع إلى المعوقات التي تواجههم والتكليف بحلها.

وناقش أيضًا رئيس المركز بعض الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، مؤكدًا على ضرورة توفير كل ما يحقق الأمان لجميع العاملين، كما أوصى بضروة العمل بروح الفريق وإعطاء كل ذي حق حقه وتقديم الدعم لجميع الباحثين لتسهيل عملهم وإخراج بحوث تطبيقة على أرض الواقع.