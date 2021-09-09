«مرور سوهاج» يضبط 741 مخالفة على الطرق الرئيسية والسريعة

أسفرت حملة لإدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، على الطرق لمتابعة الحالة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، وضبط المخالفين، من قائدى السيارات والمركبات، عن ضبط 741 مخالفة.

و تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه قد تم شن حملة على الطرق لمتابعة الحالة المرورية، شملت ضبط مخالفات سحب تراخيص، رادار، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز سيارات، ودراجات بخارية، و تقاضي أجرة بأزيد من المقرر، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة.

يأتي ذلك الحملات المرورية التي تتم لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهمـ أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولًا بأول عن حالة الطرق.