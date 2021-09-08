الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

القوات المسلحة القبرصية فى مصر تحتفل بعيد ميلاد العذراء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حضر 30 ضابطًا ومسئولًا من الحرس الوطني القبرصي القداس الإلهي بمناسبة عيد ميلاد العذراء في كنيسة البشارة بالإسكندرية بالمقر البطريركي من المشاركين في المناورة المتعددة الجنسيات "النجم الساطع".

وبعد القداس الإلهي أقيمت صلاة التريصاجيون على روح مثلث الرحمات البابا بتروس السابع.

بعد ذلك وبحضور سفير اليونان في قبرص والملحق العسكري بالسفارة القبرصية بالقاهرة المقدم كونستانتينوس هاتزيكوستيس، رحب المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، باسم صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا قداسة البابا ثيودروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر إفريقيا الروم الأرثوذكس، بمسئولي الحرس الوطني مؤكدين أن وجود الضباط القبارصة شرف كبير لبطريركية الإسكندرية، وأنه في الواقع تكريم لمن وقعوا في حب الإيمان والوطن.

وأشار الملحق العسكري القبرصي، بحضور وفد القوات الخاصة القبرصية من البحرية والمشاة والمسئولين التنفيذيين في السفينة الحربية القبرصية "أندرياس يوانليديس"، إلى الرسالة القوية للتعاون الدفاعي القبرصي المصري الذي على أعلى مستوى. ونقل التحيات الحارة لوزير الدفاع القبرصي السيد خارالامبوس بيتريديس.

وحضر الحفل العديد من السكان المحليين، حيث مثل جيانيس كوكيسيس جماعة الإخوان القبرصية في القاهرة، بينما مثل إيوانيس كونتيس نادي البحرية اليونانية بالإسكندرية.

عقب ذلك استُقبل الوفد العسكري في القاعة الكبرى لبطريركية الإسكندرية، وأُنشد النشيد الوطني للبلدين مصر وقبرص. وقدم النقيب جورج قائد السفينة البحرية "المطران أندرياس يوانيدس" هدية تذكارية للوكيل البطريركي بالإسكندرية ولرئيس الجالية القبرصية في مصر.

حضر الاحتفال رئيس الجالية اليونانية في الإسكندرية أندرياس فافيديس، وممثل الجالية القبرصية في القاهرة جيانيس كوكيسيس، كما حضر العديد من أبناء الجالية اليونانية والجالية القبرصية والأرثوذكس المصريين عمومًا.

الروم الارثوذكس أبرشية الروم الأرثوذكس الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية

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وائل لطفي

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