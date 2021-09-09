الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على رضيع حديث الولادة بجوار صندوق قمامة بسوهاج

طفل
طفل

عثرت سيدة على  رضيع حديث الولادة، بجوار صندوق قمامة في  دائرة قسم أول سوهاج، وتم نقله على الفور الى المستشفى لرعايته، وتولت النيابة التحقيق.
و تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بعثور سيدة  على  رضيع حديث الولادة  مربوط الحبل السري وملفوف بـ "فوطة" بجوار صندوق قمامة دائرة قسم أول سوهاج، و تم نقله لمستشفى أخميم المركزي بقسم المبسترين، لتوقيع الكشف الطبي علىه وبيان حالته الصحية، تمهيدًا لايداعه إحدى دور الرعاية وجار تكثيف  تحريات الشرطة  لكشف غموض الواقعة

 - الإجراءات حال العثور على أطفال مجهولي الهوية


- على منَ يجد طفلاً ملقيًا في الشارع، أنم يتواصل مع عربة إسعاف والتي تنقلها بدورها إلى أقرب قسم شرطة، ثم يتم تحرير محضر في قسم الشرطة.

- ولأن الطفل يكون غير مكتمل النمو فيتم نقله إلى مستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية له، فإذا كانت غير مستقرة يتم حجزه في المستشفى بقسم المبتسرين، وفي البداية كان هناك نقاط للشرطة في المستشفيات هي من تقوم بتحرير المحاضر ثم تختمه من القسم التابعة له ثم تحضر إذن من النيابة، ثم  يتم التواصل من المستشفى بمركز رعاية الأمومة والطفولة في مدينة العمال في إمبابة.

 - يقوم المركز بإرسال عربة إسعاف لاستلام الطفل، عن طريق محضر استلام وتقرير طبي بالحالة بعد تحسن حالته الصحية، ثم يذهب الطفل لمركز رعاية الأمومة والطفولة والتي تستلمه الأخصائية الاجتماعية هناك وتتولى كل شؤونه، وبعد فترة تعطيه لمربية تابعة للدار ويقوم المركز ببحث حالتهم وزيارة منازلهم، وكل أسبوع تذهب به إلى المركز لوزنه ومتابعة مدى رعاية تلك المربية له.

وبعد أن يُتم الطفل 9 أشهر تسلمه المربية للشؤون الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تقوم بدورها بتسليم هؤلاء الأطفال للملاجئ، وتقوم الشؤون الاجتماعية بفحص الملاجئ التي تقدم لهم الأطفال، من حيث مدى رعاية الأطفال فيها وبحث حالتهم كاملة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

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