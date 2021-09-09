نائبة «التنسيقية» تنجح فى إعادة افتتاح معهد بحوث وقاية النباتات بالواحات البحرية

بعد 20 عامًا..

نجحت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في العمل على إعادة فتح معهد بحوث وقاية النباتات بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة بعد إغلاق دام أكثر من 20 عامًا، وتشغيل معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما لمكافحة آفات النخيل، لافتة إلى أن احتفال الافتتاح سيكون بوجود قيادات وزارة الزراعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الدكتورة غادة علي، قد أجرت زيارة ميدانية للواحات البحرية بالجيزة، بحضور وفد رسمي من قيادات برنامج رواد مصر 2030 بوزارة التخطيط، لبدء أنشطة تعزيز سبل التنمية المستدامة في منطقة الواحات البحرية.

وأضافت النائبة غادة علي، أن الزيارة تضمنت عدة لقاءات مع أهالى الواحات وعمال المناجم للاستماع لمطالبهم ومعرض نتائج طلبات الإحاطة السابقة التى تقدمت بها في مجلس النواب، كما تضمنت جولتها أيضًا زيارة قرى "الحارة ومنديشة والقصر"، لافتتاح مراكز الشباب بها بعد التجديدات التى نفذتها وزارة الشباب بناء على الطلبات السابقة للنائبة.

وعقدت "علي" اجتماعًا موسعًا مع قيادات الواحات البحرية في مختلف القطاعات، إضافة للمجلس العرفي، للتنسيق ووضع خطة تنفيذ وإقامة مهرجان التمور، بما يحقق الفائدة المرجوة لجميع مجالات الحياة بالواحات من سياحة واستثمار وصناعة وتجارة وتدريبات على الصناعات المرتبطة بالتمور كمشروعات صغيرة.

وأشارت إلى أن الزيارة تتضمن عقد مؤتمر لشباب الواحات لبدء تدريبات ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مبادرة المليون ريادي التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية برئاسة الدكتورة غادة خليل مسئول مشروع رواد 2030 بالوزارة، موضحة أنها تعمل على التنسيق لعقد شراكات بين الوزارات والهيئات المعنية لتوفير الدعم المادى واللوجستي والخبرات والمهارات اللازمة لرفع مستوى شباب الواحات وتمكينهم اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا بما يكفل لهم حياة كريمة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية التي تدعم الشباب بشكل غير مسبوق، لافتة إلى أن الواحات البحرية تستحق أن تكون أكبر المدن الاقتصادية بحلول عام 2030 بعد تنفيذ ما هو مخطط لها.