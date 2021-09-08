الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: إنقاذ 3 حالات مشردة ونقلهم لمؤسسات رعاية

مشرد
مشرد

أعلنت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات واردة إلى المؤسسة عن وجود 3 حالات مشردة بالشارع.

وأشارت المؤسسة عبر موقعها الالكتروني، إلى أنه تم التعامل مع الحالات ونقلها بواسطة فريق أطفال وكبار بلا مأوى لتلقى الرعاية داخل الدار، وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم، لحين استقرار حالتهم الصحية والنفسية، حيث أنها تعانى من أمراض مزمنة وشيخوخة وكسر مضاعف بالقدم وارتفاع ضغط الدم والسكر.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

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مشرد

وأكد مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلًا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وبناء على توجيهات الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، تم دمج الفئتين كبار وصغار بلا مأوى لتعويض فقدان كل طرف للآخر، حيث تهدف التجربة إلى تواصل الأجيال، وبعد نجاح التجربة فى الزقازيق ويتم العمل بها حاليا فى مؤسسات الجيزة، كما أنه سيتم تعميمها  فى كل المحافظات خلال الفترة المقبلة لأنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.

ويعمل برنامج اطفال بلا مأوى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التى بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وتصديرا للظاهرة وهى "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد".

القليوبية على مستوى الجمهورية الجمهورية التضامن الاجتماعي بطاطين نيفين القباج ارتفاع ضغط الدم المشردين مؤسسة معانا

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وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

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