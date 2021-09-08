مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين

لقي شاب مصرعه، أثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين عقب إصابته بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث سير، عقب اصطدام سيارة ملاكي مسرعة به وتم نقله للمستشفى العام.

وتلقى قسم شرطة الفساتين بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بطريق الأوتوستراد التابع لدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بشاب وإصابته بجروح بالغة توفي على إثرها وتم نقله إلى المستشفى العام ورفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة "القتل الخطأ" نتيجة حوادث الطرق

حدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال ارتفاع عدد الضحايا وتجاوزهم 3 أشخاص، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.