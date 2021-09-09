ضبط 166 مخالفة مرافق و65 قضية تموينية بسوهاج

تمكنت حملة من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، وشرطة المرافق، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، من ضبط 166 مخالفة مرافق، و65 قضية تموينية، فى إطار تحقيق الرقابة على الأنشطة التجارية، والأسواق، وضبط الأسعار، وحماية المواطنين من جشع التجار.

وشملت مخالفات المرافق إشغال طريق، وعدم حمل شهادة صحية، وباعة متجولين، وإزالة فرش خضروات وفاكهة، ونظافة، ومنشآت تعمل بدون ترخيص، والقضايا التموينية تنوعت، ما بين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، عدم إعلان الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم النظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

فيما استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، قافلة "أبواب الخير" أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، رافقه خلالها الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

وتفقد " الفقي" القافلة والتي تضم 11 حاوية عملاقة تشمل 64 ألف كرتونة مواد غذائية و شاحنة أجهزة ومعدات طبية، ومستلزمات وقائية، يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً، حيث يتم تنفيذ القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارتي التضامن الاجتماعي والصحة ومؤسسات المجتمع المدني.